HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

"Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı ruhuna suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye'nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir ancak nafile" - "Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM'de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil, 33 gün sonra ak koyun, kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı ruhuna suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir ancak nafile." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklamasında, sadece insan olmanın yeterli olmadığını, insaf, irade, iffet, izzet, ikdam, ikram, ihtiram ve ihtimamın da gerekli olduğunu belirtti.

"Değerleri aşınmış, ruhu tutsak düşmüş, vicdanı uşaklaşmış, kalbi kiralanmış, kavli kararmış kişilerin insan taklidi yapmaları elbette beyhudedir." görüşünü paylaşan Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal medyadan iftira ve zehir saçan namussuzlar kadar televizyon ekranlarından fitne ve tezvirat yayan namertler vardır ve aslında bir avuç kalmışlardır. Bunlar ki Türk düşmanlarının ileri karakolu, Türkiye'yi yıkmaya çalışanların erzak ve mühimmat bekçileridir. Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı ruhuna suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir ancak nafile. 'Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırmış.', Allah'ın izniyle bu iş Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oyla seçilmesiyle ilk turda biter. 'Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybedermiş', bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır. Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM'de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil, 33 gün sonra ak koyun, kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır."

- "Deve olsalar iğne deliğinden geçecekler"

Bahçeli, bazı çevrelerin "MHP'ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor." söylemlerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu çevreler, Cumhur İttifakı'na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürgan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor. Yusuf Has Hacib, MHP'ye karşı beşinci kol faaliyetiyle vazifeli Kandil ve Pensilvanya beslemelerine şu sözleriyle adeta şamarı indirmiş: 'Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik. Edepsiz kişidir insanın alçağı, doğru söz söylemez utanmaz dili'. MHP'yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP'ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Aynı zamanda vatana, bayrağa, millet ve bin yıllık birikim ve kaynaşmaya çok ağır bir ihanettir. Sinsi ve şuurlu siyasi Kürtçülük yapanlar PKK'nın değirmenine su taşıyan rezillerdir. Kürt kökenli kardeşlerim MHP'ye karşı falan değillerdir. Karşı olanlar PKK'lılardır, PYD/YPG sevdalılarıdır. Kürt terörist olmaz, teröriste Kürt denmez, denemez. İki de bir, takılmış plak gibi, 'Kürtlerin oyları MHP'den dolayı oraya buraya kayar' diyerek, kirli ihbar ve ilanda bulunan kripto ajanlar, mankurt soysuzlar gazete ve televizyonlara yerleşmiş saatli bombadır. Bunlar, hain bir projenin figüran ve maşalarıdır. Artık maskeler düşmüştür."

- "Kürt kökenli kardeşlerim bizim her şeyimizdir"

Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye düşmanlarının MHP'ye sevgi ve sempatiyle bakmayacağını belirterek, "Allah muhafaza, varsayalım baktılar, kuşku etmeyin ki kendimizden şüphe duyarız. Kürt kökenli kardeşlerim bizim her şeyimizdir, ayrımız gayrımız yoktur, aramıza hendek kazmayı planlayan casuslar, terörizmin piyonlarıdır." ifadesini kullandı.

Ekran ve gazetelerde kim ne söylerse söylesin MHP'nin milletin her evladını bir ve aynı görerek kucaklayacağını vurgulayan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunu söylüyorum yürekten, yarın söylenip sahiplenecek milyonlar yürekten. Hakkımızda yalan yanlış algı oluşturmaya, siyasi operasyon yapmaya çabalayan kim varsa emelleriyle birlikte takip ediyor ve gerekli notlarımızı alıyoruz. Karanlıkta uyanık, aydınlıkta gafil olanları biliyor, görüyor, hesaplaşacağımız günleri sabır ve akılla bekliyoruz. Demiş ki Yusuf Has Hacib: 'Dil aslan gibidir, eşikte yatar; dikkat etmezsen eğer başını yer. Dilinden çeken insan ne der işit, bu sözü kulağına küpe et.' Sevinci az, kaygısı çok, öveni az, söveni çok olan insan hasımları, insanlık azmanları sizinle işimiz daha bitmedi. Cumhur İttifakı, millet aklı, bin yıllık kardeşliğin teminatı. Başka söze gerek var mı?"

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Karayolundaki göçük pikabı yuttu (2)Karayolundaki göçük pikabı yuttu (2)
Bayrağı alıp yere atarken güvenlik kamerasını görünce öpmeye başladılarBayrağı alıp yere atarken güvenlik kamerasını görünce öpmeye başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhur ittifakı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

İlginizi Çekebilir

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.