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Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Tosuncukmuş, çiftlik bankmış, sütbankmış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutup, layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Grup Bşakanvekili'ne sert tepki gösteren Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle: Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır diyen Bahçeli, " İnsanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik taleplerini yok saymamalıyız. Sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların umutları yeşermezse ne söylenirse boştur. Siyasetimizin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her söz havada kalacaktır.

DÖVİZ SİLAHINI ÇEKTİLER...

Tezgahında sıkıntılı işçi, iş yerinde derin derin iç çeken memur, sahipsiz girişimci, ağırlaşan geçim durumu samimi bir dokunuş beklemektedir. Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir.

Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Dünden bu güne tuzak aynıdır. Zorla kurulan emperyalist mekanizmalar, insanlarımızın bitap düşmesi, çaresiz kalmasına sebep olmuştur. Yaşasın yaşasın, kazanan yaşasın olayını milli değerlerimizin neresine sığdıracağız. Ülkemizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Ölüm gösterilip sıtmaya razı ediliyor. Makro dengelerin gelişmesinin yanında insani seviyelerin büyümesine hassasiyet göstermeliyiz. İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür. Tosuncuk, Çiftlik Bank, Sütbank, böyle sülüklerin kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeler ise enselerinden tutulup demir parmaklıkların arkasına konulmalıdır. Sorunlar bir bir çözülmelidir. Kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, hesapları dürülmeli, burunların fitil fitil getirilmelidir.

FETÖ İLE MÜCADELE

Tüm emareler, tüm olaylar, tüm yaşananlar buna işaret etmekte. Bu tablo karşısında hiçbir Türk vatandaşı azıcık aşım, kaygısız başım ürkekliğini göstermeyecektir. Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz. Yurdumuzu yıkmaya kalkanların yuvasıbnı viran etmeliyiz. Türkiye, meşru ve hukuka uygun şekilde terörle mücadele etmektedir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler her ihtimalden medet ummaktadır. Bunda şu ana kadar başarılı olamadılar. Es kaza olmaları da eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunu yaparken terörle aralarına kalın bir çizgi çekemediklerini görecekler. Varsa utançları konuşmaya yüzleri bile olmayacaktır.

Milli Güvenlik Kurulu 28 Mart 2018 tarihinde toplanmış ve açıklanann maddelerle Türkiye'nin ulusal güvenlik kurallarını yedi düvele haykırmıştır. Proje terör örgütleri kavramının altı çizilmelidir. FETÖ projeyse ki öyledir. Bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve milli bir sorumluluktur.FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir.

15 Temmuz 2016'da bir felakete maruz kaldık. FETÖ ölmedi yaşıyor kripto damar çalışıyor.Projeci hainler terörizmi planlayıp vatan ve milletimizin içine pimi çekilmiş bomba gibi bırakmaktadırlar.Önümüzdeki yıllarda yine devletin içine sızmış bir kadronun ya da projelendirilmiş örgütlerin millete savaş açmayacağının garantisi var mıdır? FETÖ değil de başka bir şebeke farklı bir isimle peydahlanırsa yattığımız yerde nasıl uyuyacağız. FETÖ demek PKK demek, PYD-IŞİD demektir…'FETÖ borsası kuruldu' sözleri ne anlama gelmektedir? Borsa kurulduysa hissedarlar nerededir? Kâr elde edenler hangi deliktedir?

ABD'NİN "ÇEKİLECEĞİZ" AÇIKLAMASI

ABD'nin Suriye'den çıkıp çıkmayacağı afaki bir konudur. Bu bilmece üzerinde kafa yormak, vakit israfıdır. ABD'nin çıktığı çıkacağı yakın zamanda Suriye'den çıkma ihtimali pek mümkün değildir. Irak hükümeti Sincar'ı PKK'dan arındıramıyorsa Türkiye bunu yapacak güçtedir. Kandil'den başlayarak Suriye'nin kuzeyine kadar tek bir insan artığı bırakmadan yok etmek artık onur meselesidir.

FRANSA'YA SERT TEPKİ

Afrin temizliğinden hemen sonra harekata devam kararı birilerinin uykusunu kaçırmıştır. Fransa alenen terörü baş tacı yapmış, kucaklamıştır. İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir.İnsalığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetimi terör örgütü çöpçatanlığına soyunmuştur. Arabulucu olmak ne demek? Fransa kimi kiminle buluşturacak? Bu nasıl bir ahlasızlıktır! Bundan sonra terörden şikayet hakkını Fransa ve Batılı ülkeler kaybetmiştir. ABD'nin Türkiye'ye söz söylemeye hiç hakkı yoktur. Türk milleti zalimlere eğilmez, zillete tamam demez..

CHP'Lİ ÖZEL'E SERT SÖZLER...

CHP'nin geveze ve gevşek grup başkanvekili ekranların sütçüsüyle katıldığı programda seçim güvenliği ordusu koruyoruz diyerek aklını dökmüştür. Bizim ordumuz tektir. Yeni ordu teşebbüsü FETÖ merkezli olsa gerek. CHP'nin geveze ve gevşek grup başkanvekili çıkmış teleevizyon programında seçim güvenliği için ordu kuracaklarını söylüyor. Eğer 'ordu mordu kuruyorum' diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa, bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Destursuz bağa girenin ne olacağını iyi hesap edin.

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MHP Devlet Bahçeli gurup toplantısı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Sayın Bahçeli Büyük Türk Milletinin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştur herkes bilmelidir ki herkes vatanını sever ama ülkücüler bu vatan için ölür
@izzetiy ÖLÜYOR ÖLÜYOR.... NASIL ÖLÜYOR..... PARALI ASKERLİK YAPMAK İÇİN, ÇÜRÜK RAPORU ALMAK İÇİN ÖLÜYOR....
yorum bile yapmayacağım sayın canlı
aaaa bahçeli artık saray haftada bir günmü konuşmanı emretti doğru valla çiftlik bank gibi zarrab sahtekarları deniz feneri soyguncuları para aklama man malta singapur malezya isviçre dolandırıcıları da var onlar içinde bir kaç kelime edebilirmisin ne yemiyormu efendin kızarmı anladım yazık sana konuşma o zaman
BAHÇESİZ, biz bu adamı çok seviyoruz... bilesin... senden de hiç hoşlanmıyoruz.... hem senin kankaların bununla ilgili araştırma önergesini ret ettiler... biliyor musun? senin kiler de oylamaya katılmadılar.. bir kısmı da ret oyu verdi...
ilk kez doğru birşey söylemiş bozuk saat misali
Tuzluk konuşmuş yine
la bu adam kraldan çok kralcı olmuya. vah vah bunun ödülünü alacaktır herhalde ...akp kıyısından köşesinden tutan ya zengi oluyor yada mevki alıyor ülkenin durumuna bak sen
çaresiz, terorist başını ensesinden zamanın kahramanları getirdi de sen ne yaptin. chp denilince darbeler, mhp denilince senin idami kaldirma kararina kuzu kuzu attigin imza akillarda
koltuk için yalamaya devam
Eyyyy Bahçeli, bu sütçülerin yaptıkları günlerce medyada konuşulurken ve adamlar yurt dışına kaçmadan neden sesini çıkarmadın da adamlar gittikten sonra car car konuşuyorsun.
yakalanıp,demir parmaklıklı zindanlara atıla!..emrüm tutula!..
Dede sen ne diyon sen asa baston degilmisin.. sen başlatın dede uyanda balık tutalım. uykudanmı uyandın emekli olman lazımdı..
Sayın Bahçeli Adama sormazlar mı? Niye bütün bunlara göz yuman ülkeyi 14 yıldır yönetenlere neden destek verir oldun. Hani hesap soruyordun. Zarrafıda hapisten çıkaranlar el konulan paralarını faiziyle ödeyenler kimdi . Neden bu düzenin yanında yer aldın Hani hepsinin hesabını soracağız diye bas bas bağırırken bi anda nasıl dönüverdin. Söylediklerin nerde kaldı. Tarihe Geçeceksin Bahçeli MHP yi bitirdin. Koltuk kaybetme korkuna yama oldun yama olduğun partide koltukları kaybetme korkusuna sana yanaştı seni kullandı işi bittiği an senide atacak Bizi kandırdı diyecekler
AMCAM BİLE ANLAMIŞ OLAYI 45 GÜN SONRA .ŞÜKÜR .
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