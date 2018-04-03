Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Grup Bşakanvekili'ne sert tepki gösteren Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle: Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır diyen Bahçeli, " İnsanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik taleplerini yok saymamalıyız. Sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların umutları yeşermezse ne söylenirse boştur. Siyasetimizin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her söz havada kalacaktır. DÖVİZ SİLAHINI ÇEKTİLER...



Tezgahında sıkıntılı işçi, iş yerinde derin derin iç çeken memur, sahipsiz girişimci, ağırlaşan geçim durumu samimi bir dokunuş beklemektedir. Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir.

Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Dünden bu güne tuzak aynıdır. Zorla kurulan emperyalist mekanizmalar, insanlarımızın bitap düşmesi, çaresiz kalmasına sebep olmuştur. Yaşasın yaşasın, kazanan yaşasın olayını milli değerlerimizin neresine sığdıracağız. Ülkemizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Ölüm gösterilip sıtmaya razı ediliyor. Makro dengelerin gelişmesinin yanında insani seviyelerin büyümesine hassasiyet göstermeliyiz. İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür. Tosuncuk, Çiftlik Bank, Sütbank, böyle sülüklerin kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeler ise enselerinden tutulup demir parmaklıkların arkasına konulmalıdır. Sorunlar bir bir çözülmelidir. Kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, hesapları dürülmeli, burunların fitil fitil getirilmelidir. FETÖ İLE MÜCADELE



Tüm emareler, tüm olaylar, tüm yaşananlar buna işaret etmekte. Bu tablo karşısında hiçbir Türk vatandaşı azıcık aşım, kaygısız başım ürkekliğini göstermeyecektir. Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz. Yurdumuzu yıkmaya kalkanların yuvasıbnı viran etmeliyiz. Türkiye, meşru ve hukuka uygun şekilde terörle mücadele etmektedir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler her ihtimalden medet ummaktadır. Bunda şu ana kadar başarılı olamadılar. Es kaza olmaları da eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunu yaparken terörle aralarına kalın bir çizgi çekemediklerini görecekler. Varsa utançları konuşmaya yüzleri bile olmayacaktır.

Milli Güvenlik Kurulu 28 Mart 2018 tarihinde toplanmış ve açıklanann maddelerle Türkiye'nin ulusal güvenlik kurallarını yedi düvele haykırmıştır. Proje terör örgütleri kavramının altı çizilmelidir. FETÖ projeyse ki öyledir. Bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve milli bir sorumluluktur.FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir. 15 Temmuz 2016'da bir felakete maruz kaldık. FETÖ ölmedi yaşıyor kripto damar çalışıyor.Projeci hainler terörizmi planlayıp vatan ve milletimizin içine pimi çekilmiş bomba gibi bırakmaktadırlar.Önümüzdeki yıllarda yine devletin içine sızmış bir kadronun ya da projelendirilmiş örgütlerin millete savaş açmayacağının garantisi var mıdır? FETÖ değil de başka bir şebeke farklı bir isimle peydahlanırsa yattığımız yerde nasıl uyuyacağız. FETÖ demek PKK demek, PYD-IŞİD demektir…'FETÖ borsası kuruldu' sözleri ne anlama gelmektedir? Borsa kurulduysa hissedarlar nerededir? Kâr elde edenler hangi deliktedir? ABD'NİN "ÇEKİLECEĞİZ" AÇIKLAMASI



ABD'nin Suriye'den çıkıp çıkmayacağı afaki bir konudur. Bu bilmece üzerinde kafa yormak, vakit israfıdır. ABD'nin çıktığı çıkacağı yakın zamanda Suriye'den çıkma ihtimali pek mümkün değildir. Irak hükümeti Sincar'ı PKK'dan arındıramıyorsa Türkiye bunu yapacak güçtedir. Kandil'den başlayarak Suriye'nin kuzeyine kadar tek bir insan artığı bırakmadan yok etmek artık onur meselesidir.