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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye’ye tuzak kuruluyor, Türk mi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:55 | Son Güncelleme

IHAAW214744-GEN/24-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. 24.04.2018 21:47:44 TSI NNNN

IHAAW214744-GEN/24-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye’ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor" dedi.

24.04.2018 21:47:44 TSI
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