Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İzmir’de vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

İttifak iradenin mahsulüdür. İrade ise Türk Milleti'nin tarihi haklarıdır. Haklarımızı yedirmeyeceğiz, milli hatıralarımızı hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz.

'TÜRKİYE KUŞATMA ALTINDA'

Türkiye kuşatma altındadır. Terör örgütleri kışkırtılmaktadır. Güney sınırımız boyunca karanlık hesaplar yapılmaktadır. Son günlerde FETÖ’nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. İğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum. Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız.

'YURDUMUZU SON KANA KADAR KORURUZ'

Yeri geldiğinde hepimiz Mustafa Kemal olur, 'ya istiklal ya ölüm' seslenişiyle çevresinde halka halka dizilerek yurdumuzu son kana kadar savunuruz.

'MECLİS'İN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN...'

Cumhurbaşkanı adayımız bellidir Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. TBMM’de çok güçlü bir MHP grubu yürütmenin denge ve denetimi için hayati öneme sahiptir. Meclis'in güçlü olması için MHP’yi yükselteceğiz.

