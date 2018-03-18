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Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 14:06 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi. Devlet Bahçeli, kullanılan 1169 oydan 1167 delegenin oyuyla 9. kez genel başkanlığa seçildi.

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Bahçeli, kurultay konuşmasında Cumhur ittifakının gerekçelerini anlatırken CHP’yi sert sözlerle şöyle eleştirdi:

“Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in iradesidir, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. İstiklal ve istikbalimizin teminatıdır.
CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır.
Bu CHP ki, FETÖ’nün yörüngesindedir, PKK’nın hizasındadır, PYD’nin emeline hizmetle meşguldür.
Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır.
Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir.

Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız.
Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış.
MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış, harici destekle toparlanmamız için çaba sarfediliyormuş.

Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası.

CHP'YE AĞIR SÖZLER

Bunlar;
FETÖ’ye kur yaparlar, PKK’ya arka çıkarlar,
Türkiye düşmanlarıyla saf tutarlar,
Kıbrıs’ta Rum, Ege’de Yunanlı, Karabağ da Ermeni, Kudüs’te Siyonist, Irak’ta Barzani peşmergesi, Suriye’de PYD’li olurlar.
Brüksel’de jurnalci, Vaşington’da mandacı olarak karşımıza çıkarlar.
Bunlar her kılığa girerler de, ne hazindir ki bir tek Türk olmazlar, Türk olamazlar.
CHP, siyasetteki teftir, bu tefi çalanlar ise Pensilvanya’dan İmralı’ya kadar ne kadar Türk düşmanı varsa onlardır.

CHP, eğer 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü kasten, taammüden görmüyorsa, Pensilvanya’nın nüfusuna kayıt yaptırmış demektir.
MHP yürür, CHP sürünür, MHP yapar, alayı birden ölü balık gibi bakar.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
MHP Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
devlet yine devlet kardeş Partimiz MHP’ye hayırlı uğurlu olsun
mhp kaldıysa tabi
Ey Bahçeli! Ölmüşsün ağlayanın yok... Sana verdiğim oylar haram zıkkım olsun...
hükümet gücüyle Sinan OĞAN ı üyelikten çıkardı.Aday yok kendin çal kendin oyna.Ülkücüler dışarıda öksüz kaldı. Partimiz resmen işgal altında.
Bu adamıda alıştırdılar deve sidiğine herhalde....
Türkiye kazandı
O kadar ülkücülüğe gönül vermiş kırk yıldır parti içinde olan delegeleri acele bir şekilde il kongreleri yapıp yeni yetme delegeleri yerlerine getirdin.1169 delegenin 1167 oyunu almış.Partiyi işgal ettin.Ülkücü hareketi bir koltuğa sattın.Sana da senin peşinden gittiğim günlere de acıyorum.Gençliğimizi bu davada harcadık, senin koltuğun için değil! Yazıklar olsun sana da sana destek veren dalkavuklara da !!
şoförün ile kasetin varmış. onuda CHP ip hdp mi çekti yoksa
Arkabahçeli mahvettin herşeyi
8 seçim kaybettin git artık Kılıçdaroğlu diye bağıranlar. Partisini sıfırlayan yedek lastik durumuna düşüren Bahçeli'ye methiyeler düzüyor.
hangi delegeler yeni sıfır delegeler oy verdi heralde Ülkede ulkuculere en büyük zararı devlet Bahçeli vermiştir ne akp ne chp ne hdp nin verdiği zararı zulmü allah razı olsun devlet beyden gördük otursun koltuğunda aman hiç kalkmasin
sen genel başkan değil, cumhurbaşkanı olsan yine bu ülkeye bir hayrın olmaz ezik
yıllarca fetullahin yurtlarında teskilatlandiniz . şimdi çıkmış chp yi fetoculukla sucluyorsunuz . hala ocaklarinizin kütüphanelerinde duruyor saidi nursi eserleri . kime neyi anlatiyon sen ??? delegeymis orda iki tane şerefli adam varmış sadece
Siyaset, kişileri ne kadar çok değiştiriyor. Sayın Bahçeli, kendi söylediklerinize inanabiliyor musunuz?
HAHHHAY..KOŞTUK DEĞNEĞİNW BAKSEN...CHP YE DİL UZATIYOR...BRE ADAM BİR ZAMANLARDA AKP YE DEMEDİĞİNİ BIRAKMAYAN ZAVALLI NOLDU.....DEYNEKSİN DEYNEK......DEVM DEYNEKLİĞE...
devletin başına devlet gelecek diye bekler iken MHP nin başına Erdoğan geldi
hayırlı olsun ....
bahçeli bravo iyi tespit yapmışsın fetoyla beraber yürütenler pkkyla açılım yapanlar salih müslime devlet töreni yapanlar zarrabla çete kuranlar israile tapanlar deniz feneri sahtekarlığını yapanlar rte ye bu ülkede sadece sen cumhur başkanı olamassın diye ip gösteren siyasiler sadece parti kapanmasın diye birilerinin himayesine girenler istiklal marşınla dalga geçen partiyle iş birliği yapanlar chp imiş senden öğrendim sen aynaya bakıyonmu hiç biri sana çoluk çocuğu yok ev bark bilmez demişti bunu sana kılıçdaroğlumu demişti ha aymaz
Şu CHP'ye sözlere iyi bakın. İki yıl önce aynısını AKP'ye sıralıyordu. Sözünden hiç dönmemiş yolundan dönmüş
CHP yi Eleştirmiş! ! FETÖ + HDP ortağı olarak göstermiş! ! Ne İstiyorsunuz Yaşlı Başlı Adamdan, PENSİLVANYA, PENSİLVANYA diyen, CHP lilerdi değil mi! ! CHP mi; FETÖ Elebaşına ÖVGÜLER DÜZDÜ, Sen ve KOALİSYON ORTAĞIN gibi, CHP mi; HDP ile DOLMABAHÇEDE Anlaşma İmzaladı! ! Sn Bahçeli; Bunları söylerken, MHP liler KANDIRIYOR, MHP liler de KANIYORDUR! ! Ama ALLAH'ı nasıl kandıracağınızı DÜŞÜNÜYORSUNUZ! ! Sn Bahçeli; Sizde Hiç ALLAH Korkusu Yok mu? ? ALLAH' tan KORKMAZ mısınız? ? İFTİRA ATIYORSUNUZ! ! CHP li Olmayan birisi olarak HAKSIZLIĞA DAYANAMIYORUM! ! Saygılarımla
bir tek akp yi eleştirmemiş ona bakarsan herkes vatan haini bi kendisi vatanperver nasıl bi siyasettir bu her tarafı menfaat hani bu bahçeli afrin e gidiyordu niye başkan seçtiniz asıl size yazıklar olsun 1167 delege ye yazıklar olsun
Devlet Beyi ölünceye kadar genel başkan ilan edelim. Masraftan kurtuluruz.
yaşlılıktaki bunalım belirtileri normaldir
Bu ülkede milliyetçiyim diyen milliyetçi değil, Atatürkçüyüm diyenin Atatürkle alakası yok, dindar geçinen dindar değil... İşte sonra torpilin, adam kayırmanın, liyakatsizliğin, yolsuzluğun, rüşvetin vs eksik olmadığı bir 2. Dünya ülkesi olmaktan kurtulamıyoruz... Vah ülkem vah, ne ellere kaldık ama herkes layık olduğu şekilde yönetilir demek ki millet olarak biz de bozuğuz.
EVET AKP NİN KARDEŞ PARTİNE HAYIRLI OLSUN VAY BE BU İNSANLARDA GERÇEKTEN AKIL TUTULMASI OLMALI ÜZÜLDÜM TÜRK DÜŞMANLIGINA VERİLEN PİRİM ACIDIM BUNLAR TÜRKSE BEN DEGİLİM
bir günde atama ile 40 ilin kongresini yapan bir toplulukdan ne çıkar mhp bitmez ama bu ekip halk indin de bitti %5 i geçmezler onun için akp nin kuyruğuna takıldılar
Yazıklar olsun. Güzelim partiyi ne hale soktunuz Yahudi kırıntıları. Daha bir yıl önce bu söylemin aynısını Akp için söylemişti. Birgün gelecek ve tarihin zavallilari olacaksınız.
tekrar o mu başkan oldu yoksa başka birimi ıyi düşünmek lazim
tekrar o mu başkan oldu yoksa başka birimi ıyi düşünmek lazim bence 9.kez kaybetti mhp
Zaten 1169 kişi kaldı MHP'de.. Oy vermeyen iki kişi de muhakkak yanlış yazmıştır. Bırakın kendi kendilerine eğlensinler. Rahmetli Türkeş sağ olsaydı bacağından asardı bunları.
Dün sen değilmiydin CHP ile çatı adayı çıkaran madem fetöye kur yapıyor pkk'ya arka çıkıyorsa neden çatı adayı çıkardın. Senin ondan ne farkın kaldı o zaman.Sen onların yaptıklarına ortak olmadınmı. ama insanda utanma arlanma olmalı bu sende yok bahçeli
Sayın Bahçeli ihtiyarlıktan unutmuş olabilirsin ama arşivler unutmaz. Hatırla bir zamanlar okyanus ötesi dedin diye sana demediğini bırakmayanlar, AKP yöneticiliği yapmaya devam ediyorlar. Bütün bunlar ortada iken CHP yi FETÖ cülükle suçlamak vicdansızlık olmaz mı. Sana verdiğim oylar yüreğimi sızlatıyor.
HAKLI BAHÇELİ BU CHP LİLER ŞİVAN PERVER VE BARZANİ İLE DİYARBAKIR MEYDANINDA HALAY ÇEKTİLER MEGRİ MEGRİ DİYE CHP KURULTAYINDA BARZANİ İLE GURUR DUYYORUZ DİYE BAĞIRDILAR HALİYLE HAFİF BUNAMA VAR TABİİ SAPLA SAMANI KARIŞTIRMIŞ YARIN SORSALAR AÇILIMI KİM YAPTI HABURDA DAVULLU ZURNALI DİYE CHP DER.PESKUİTÇİ
mhp için hayırlı olsun her siyasi partide çok değerli siyasetçiler var bahçeli iktidara deyil meclise girme derdinde oysa gelecek her yeni lider yeni kan demek ülke için çok büyük kayıp yenilerin önü açılmaması yazık devlete çok büyük yük Hiç bir varlık göstermiyor tekrar genel başkan secilsen ne değişecek sayın bahçelinin artık siyasete ayak uyduramıyor yazık oldu mhp tekrar hayırlısı olsun
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