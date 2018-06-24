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MHP Genel Sekreteri Büyükataman oyunu Bursa'da kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

İsmet Büyükataman: - "Seçimlerin huzur içinde, herhangi bir provokasyona sebebiyet vermeyerek, aklıselim içinde nihayetlenmesini büyük temenni ediyoruz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Koç Ortaokuluna gelen Büyükataman, eşi Nur Büyükataman'la kendilerine sıranın gelmesini bekledikten sonra 1193 numaralı sandıkta oy verdi.

Büyükataman, oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün çok önemli bir seçimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçimlerin her zaman Türkiye'ye, vatandaşlara ve Bursa'ya hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Büyükataman, şöyle konuştu:

''Seçimlerin huzur içinde herhangi bir provokasyona sebebiyet vermeyerek, aklıselim içinde nihayetlenmesini büyük temenni ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla milletimiz gerçekten vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmek için fevkalade bir hassasiyet içinde oyunu kullanıyor. Gördüğüm kadarıyla katılım da gerçekten üst düzeyde olacak. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda katılımın önemini, sandığı sahiplenmenin gerekliliğini milletimizin dikkatine taşımaya gayret sarf ettik. Görüyorum ki milletimiz en az bizim kadar bu hassasiyeti, sorumluluğu hissederek bugün görevini yerine getirmenin gayreti içinde.''

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