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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın yazlığından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

Büyükataman'ın Bursa'da bulunan yazlığından hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın yazlığından televizyon, iki ruhsatlı av tüfeği ve bazı özel eşyalar çalındı.

Büyükataman'ın Nilüfer ilçesindeki yazlığına gelen yakınları, kapının açık, içerisinin de dağınık olduğunu görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine yazlığa gelen ekipler, televizyon, iki ruhsatlı av tüfeği ve bazı özel eşyaların çalındığını belirledi.

Olay yeri çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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