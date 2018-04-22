MHP Gölbaşı Başkanı Çırakoğlu 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını vurguladı

Adıyaman’ın Gölbaşı MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlere hazır olduklarını belirtti.
MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimiyle ilgili yaptığı açıklamasında, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin TBMM ‘de grup toplantısında erken seçim çağrısında bulunması sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile görüşmesinin ardından 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçime ilçe teşkilatı olarak hazırız. Yapılacak olan bu seçim ile dışarıda ve içeride baskı altında olan ülkemizi düzlüğe çıkarmasını ve seçimin şölen havasında geçmesini dilerim. Milletimiz bu seçimde bekası ve hızlı büyümesi için en güzel kararı verecek. Ülkemiz için yapılması gereken çalışmalarda çabuk karar alınması ve bir an önce yürürlüğe konulması açısından büyük imkanlar sunacak olan yeni sistem ile Türkiye, bölgesinde daha etkili olacaktır. Bu düşünceler ile 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerin şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için her açıdan hayırlı ve uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.
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