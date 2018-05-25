MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan cumhurbaşkanı adayı İnce'ye eleştiri

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Cumhurbaşkanı adayı çıkar da beni Amerikalı yetkililer aradı, 'Türkiye, Türk hükümeti FETÖ'nün iadesi için gerekli dosyaları hazırlamamış, bilgileri, belgeleri dosyaya koymamış' der mi?" dedi.

Sarıgöl ilçesinde doludan zarar gören üzüm bağlalarında incelemelerde bulunan Akçay, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gerekli çalışmaların başlatıldığını, bu konunun takipçisi olacağını söyledi.

Daha sonra partisinin Sarıgöl ilçe lokaline geçen Akçay, burada yaptığı konuşmada, anayasa referandumunun ardından hükümet sisteminin değiştiğini hatırlatarak, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin bekası bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerimde MHP’nin ve AK Parti'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydeden Akçay, "Bütün vatandaşlarımıza cumhurbaşkanlığı seçiminde, cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyorum." dedi.

Akçay, CHP'nin ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yapıcı değil, bozucu bir zihniyeti olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı adayı çıkar da beni Amerikalı yetkililer aradı, 'Türkiye, Türk hükümeti FETÖ'nün iadesi için gerekli dosyaları hazırlamamış, bilgileri, belgeleri dosyaya koymamış' der mi? Derse bunun anlamı şudur, demek ki Cumhurbaşkanlığına aday olan Muharrem İnce Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Devleti'nin, Türk hükümetinin verdiği bilgilerle değil, yabancıların Amerikalıların aklıyla hareket edecek, bu akla sokma akıl denir." diye konuştu.

