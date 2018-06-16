MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin sigortasıdır, Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin teminatıdır." dedi.

Samsun'un Ayvacık'ta düzenlenen 6. Ayvacık Ziraat Odası Bahar Şenliği'ne katılan Usta, 24 Haziran seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MHP'yi daha önce iyi anlamayanların 15 Temmuz'dan sonra iyi anladıklarını belirten Usta, "Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin sigortasıdır, Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin teminatıdır. Biz kısa dönem siyasi çıkarlarla hareket eden değil, ülkenin menfaatini, milletin menfaatini düşünen bir siyasi partiyiz, bunu herkes gördü." ifadesini kullandı.

Milletvekili seçimlerinde güçlü destek isteyen Usta, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Meclise güçlü bir şekilde girmemiz durumunda milletimizin sıkıntılarını, isteklerini, hızlı ve kolay bir şekilde mecliste çözmek, bizim temel siyasi hedefimiz bu. Bu yüzden sizlerden güç istiyoruz destek istiyoruz." diye konuştu.

Usta'ya ziyaretlerinde MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, milletvekili adayı Yakup Akın ve partinin ilçe başkanları da eşlik etti.

