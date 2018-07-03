MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için gayret edeceklerini belirterek, "Daima önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben demeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız Cumhur İttifakı ruhu ve Yenikapı ruhu ile en iyi şekilde devam edecektir." dedi.

Akçay, partisinin Kula ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da yaşanan acı tecrübenin yönetim sisteminin değişmesini zorunlu hale getirdiğini belirten Akçay, sistem değişikliğinin siyasi kavgaların bitmesi ve uzlaşmalarla gerçekleşebileceğini söyledi. Akçay, "Seçimlerden evvel diyorduk ki artık Türkiye geçmişte yaşadığı felaketleri yaşamasın. Çünkü geçmişte yaşadığımız bu felaketlerin birinci sebebi, siyaset kurumundaki siyasi kavgalar, siyasi uzlaşmazlıklar ve siyasi kör dövüşleriydi." dedi.

Sistem değişikliğinin ülke için olumlu sonuçlar getireceğini ifade eden Akçay, seçimlerden önce hedefledikleri iki durumun gerçekleştiğini, bunlardan birincisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi, ikincisinin de Cumhur İttifakının ve MHP'nin Meclis'te güçlü bir şekilde yer alması olduğunu kaydetti.