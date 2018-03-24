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MHP heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

MHP 12'nci Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

MHP heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti

Özkan ARSLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- MHP 12'nci Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK ve MDK üyeleriyle birlikte Anıtkabir'e gelerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. Devlet Bahçeli, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:
"Büyük Kurultayımız bir tarafta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne tekabül ederken diğer tarafta milli beka mücadelemizin dönüm noktalarından birisi olan Afrin'de aynı gün elde edilen tarihi başarıyla taçlanmıştır. Milli mücadelenin destansı ve devasa bir mahsulü olan Türkiye Cumhuriyeti açtığın yolda gösterdiğin istikamette belirlediğin ülküler çerçevesinde varlık ve birliğini sonuna kadar muhafaza edecektir. Bu aynı zamanda MHP'nin de hedefi taşıdığımız milli ve manevi sorumlulukların ağırlık merkezi muhterem hatırana ve kurucu kahramanların muazzez anılarına vefa borcumuzdu. Kurduğun devlet elbette payidar olacak, sinesinden doğup iradesine ve egemenliğine hayat boyu bağlı kaldığın büyük Türk milleti varlığını sonsuza kadar koruyacaktır. MHP zatıâliniz başta olmak üzere bütün silah ve ülkü arkadaşlarınızı aynı zamanda tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad etmektedir. İnancım odur ki yaktığın meşale asla sönmeyecek Türkiye Cumhuriyeti tarihi hak ve kazanımlarından asla taviz vermeyecektir."
Devlet Bahçeli ve beraberindekiler daha sonra Alpaslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.
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MHP heyeti, Anıtkabir'i ziyaret ettiMHP heyeti, Anıtkabir'i ziyaret ettiMHP heyeti, Anıtkabir'i ziyaret ettiMHP heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti

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