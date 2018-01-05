'MHP için tek yol AK Parti listelerinden seçime girmek'

Son Güncelleme 18 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:05 |18 dakika önce

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, MHP'nin seçimlerde barajı geçemeyeceğini, hatta yüzde 5'i dahi bulamayacağını söyledi. "Muhtemelen MHP’nin kamuoyu nezdinde giderek kan kaybetmesi, Bahçeli’yi AK Parti’nin adeta bir öncü kuvveti gibi davranmaya mecbur bırakmaktadır" diyen Ocaktan, "Öyle anlaşılıyor ki barajın düşürülmesi söz konusu değil, zira AK Parti kesinlikle istemiyor. Bu durumda MHP’nin kurtuluşu için bir tek yol var; AK Parti listelerinden seçime girmek" ifadesini kullandı.

Mehmet Ocaktan'ın, "MHP için tek yol AK Parti listelerinden seçime girmek" başlığıyla (5 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: Son dönemde hemen herkes MHP lideri Devlet Bahçeli’nin MHP’yi adeta AK Parti’nin bir yan kuruluşu haline dönüştürmesini anlamakta hayli güçlük çekiyor. Zira Cumhuriyet dönemi içindeki siyasi tarihimizde bugünküne benzer manidar bir örnek bulunmuyor. Evet geçmişte de seçim ittifakları yapıldı, partiler birlikte seçime gittiler. Ama siyasi partiler yine de birbirlerinin rakibi olmaya devam ettiler. MHP AK PARTİ’NİN BİR YAN KURULUŞU GİBİ HAREKET EDİYOR Oysa bugünkü durum, geçmişteki örneklere pek benzemiyor. MHP bir muhalefet partisi gibi değil, daha çok AK Parti’nin bir yan kuruluşu gibi hareket ediyor. Mesela iktidara yönelik en küçük eleştiri karşısında bile iktidardan önce MHP lideri ya da sözcüleri anında cansiperane bir savunma refleksi gösteriyorlar. Hatta AK Parti’nin aile içi meselelerinde taraf olup görüş serdedebiliyorlar. Mesela geçmişte AK Parti adına Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapmış isimleri hedef haline getirip itibarsızlaştırma kampanyaları bile düzenliyorlar.

BÖYLE BİR ÖRNEK YOK Siyasi tarihimizde bir partinin, bir başka parti adına cengaverce mücadele ettiği böyle bir örnek yok. Peki, 17/25 Aralık sürecinde AK Parti düşmanlığında zirve yapan Bahçeli’yi AK Parti’nin akıncı gücü haline dönüştüren nedir? Elbette Bahçeli’nin farklı gerekçeleri vardır. İyimser yaklaşım; 15 Temmuz’da devletin karşı karşıya kaldığı beka sorunu, MHP liderini bu mücadelede AK Parti ile omuz omuza çalışmaya sevk etmesidir. Kuşkusuz bu tavır takdire şayandır ve buna kimsenin diyeceği bir şey olamaz. Ancak MHP’nin kendi siyasi kimliğini bir tarafa bırakarak AK Parti’nin bir neferi haline dönüşmesi izaha muhtaç bir durumdur. ZATEN SEÇMEN SANDIKTA BU BİRLEŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRECEK MHP liderinin, AK Parti’yi böylesine içselleştiren tavrı karşısında galiba şöyle bir yaklaşım daha doğru olacaktır; eğer durum gerçekten böyleyse iki ayrı parti halinde devam etmenin bir anlamı yoktur. Zaten seçmen sandıkta bu birleşmeyi gerçekleştirecektir. Son dönemde yapılan kamuoyu araştırma sonuçları da gösteriyor ki MHP bırakın yüzde on barajını aşmayı, yüzde beşleri bile bulmakta zorlanacaktır. Muhtemelen MHP’nin kamuoyu nezdinde giderek kan kaybetmesi, Bahçeli’yi AK Parti’nin adeta bir öncü kuvveti gibi davranmaya mecbur bırakmaktadır. Mesela Bahçeligeçtiğimiz günlerde, ciddi bir şekilde barajın düşürülmesi gerektiğini dillendirdi ama sonrasında derin bir sessizliğe büründü.