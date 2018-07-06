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MHP Isparta İl Başkanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 00:54 | Son Güncelleme

MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın görevinden istifa etti.

MHP Isparta İl Başkanı istifa etti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın görevinden istifa etti. Yalçın, “Genel Başkanımla yaptığım görüşme sonucu partimizde yeni ve başarılı bir dönemin açılmasına fırsat vermek için görevimi bırakıyorum” dedi.
MHP İl Başkanı İsa Yalçın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Milliyetçi Hareket Partisi’nde 3 Kasım 2003 tarihinde Isparta Merkez İlçe Başkanı olarak başladığım görevime Sayın Genel Başkanım, Genel Merkezimiz ve kıymetli dava arkadaşlarımın da desteğiyle 4 dönemdir il başkanı olarak devam ettim. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde ilimizde çıkan seçim sonucunun tüm sorumluluğunu üzerime alarak; Genel Başkanımla yaptığım görüşme sonucu partimizde yeni ve başarılı bir dönemin açılmasına fırsat vermek için görevimi bırakıyorum. Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir neferi olarak görev alacak arkadaşlarıma elimizden gelen tüm yardımı esirgemeyeceğimizin bilinmesini isterim. Görev süremiz içerisinde bize ve davamıza omuz veren herkese Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.”
MHP MİLLETVEKİLİ KAZANAMADI
24 Haziran seçimi sonucunda Isparta’daki 4 milletvekilinden 3’ünü Ak Parti, diğerini de İYİ Parti kazandı.

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MHP Isparta İl Başkanı istifa etti

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