MHP İstanbul İl Başkanı Gür'den açıklama

İSTANBUL (AA) - MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, partilerinin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Gürkan Teoman hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gür, yazılı açıklamasında, MHP'nin, milletvekili adaylarını titizlikle belirlediğini vurguladı.

"İçte ve dışta MHP’nin milli ve yerli duruşundan rahatsız 'Karanlık Odalar', adaylarımız üzerinden iftira ve karalamalarla, emperyal patronlarından aldıkları emirlerin gereğini ifaya başlamışlardır." ifadesini kullanan Gür, şunları kaydetti:

"İstanbul 2. Bölge milletvekili adayımız Sayın Gürkan Teoman hakkında, herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan haber yapılmış, adayımız nezdinde partimize yönelmiş alçak niyetler ortaya serilmiştir. Gürkan Teoman 1996-1998 yılları arasında Etiler Ülkü Ocakları Başkanlığı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimizin milletvekili adaylığı ve 2016-2018 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş kıymetli bir dava arkadaşımızdır."

Gür, MHP'nin tüm teşkilatları ile adaylarının arkasında olduğunu vurguladı.

