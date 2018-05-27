HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP İstanbul İl Başkanı Gür'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

"Milletvekili adayımız Gürkan Teoman hakkında, herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan haber yapılmış, adayımız nezdinde partimize yönelmiş alçak niyetler ortaya serilmiştir"

İSTANBUL (AA) - MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, partilerinin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Gürkan Teoman hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gür, yazılı açıklamasında, MHP'nin, milletvekili adaylarını titizlikle belirlediğini vurguladı.

"İçte ve dışta MHP’nin milli ve yerli duruşundan rahatsız 'Karanlık Odalar', adaylarımız üzerinden iftira ve karalamalarla, emperyal patronlarından aldıkları emirlerin gereğini ifaya başlamışlardır." ifadesini kullanan Gür, şunları kaydetti:

"İstanbul 2. Bölge milletvekili adayımız Sayın Gürkan Teoman hakkında, herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan haber yapılmış, adayımız nezdinde partimize yönelmiş alçak niyetler ortaya serilmiştir. Gürkan Teoman 1996-1998 yılları arasında Etiler Ülkü Ocakları Başkanlığı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimizin milletvekili adaylığı ve 2016-2018 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş kıymetli bir dava arkadaşımızdır."

Gür, MHP'nin tüm teşkilatları ile adaylarının arkasında olduğunu vurguladı.

PARTNERInstagram'da erkekleri böyle kandırıyorInstagram'da erkekleri böyle kandırıyor
GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanakGÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (4)Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.