MHP İstanbul İl Başkanlığında görev değişimi

İSTANBUL (AA) - MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden milletvekili adayı olmak üzere ayrılan Bülent Karataş, görevini İstanbul İl Başkanlığında genel sekreter olarak görev alan Birol Gür'e bıraktı.
MHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Haziran seçimlerinde partisinden İstanbul 1. Bölge 3. sıra adayı olan Karataş, Bülent Gür'e İl Başkanlığında yapılan törenle görevi teslim etti.
Devir teslim törenine MHP Genel Başkan yardımcıları Celal Adan, Edip Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter de katıldı.
Karataş, İstanbul İl Başkanlığı görevini 5 yıldır sürdürüyordu.
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