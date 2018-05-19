HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP İstanbul İl Başkanlığında görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

MHP İstanbul İl Başkanı Karataş, görevini Birol Gür'e devretti

İSTANBUL (AA) - MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden milletvekili adayı olmak üzere ayrılan Bülent Karataş, görevini İstanbul İl Başkanlığında genel sekreter olarak görev alan Birol Gür'e bıraktı.

MHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Haziran seçimlerinde partisinden İstanbul 1. Bölge 3. sıra adayı olan Karataş, Bülent Gür'e İl Başkanlığında yapılan törenle görevi teslim etti.

Devir teslim törenine MHP Genel Başkan yardımcıları Celal Adan, Edip Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter de katıldı.

Karataş, İstanbul İl Başkanlığı görevini 5 yıldır sürdürüyordu.

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Artvin'e 50 bin zeytin fidanı dikildiArtvin'e 50 bin zeytin fidanı dikildi
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birol Gür bülent karataş devir teslim MHP

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Bursa'da gece yarısı kendi ailesini katletmişti! Zanlının sözleri kan dondurdu!

Bursa'da gece yarısı kendi ailesini katletmişti! Zanlının sözleri kan dondurdu!

Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Uzmanlarında Ramazan'da iftar ve sahur önerileri

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Uzmanlarında Ramazan'da iftar ve sahur önerileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.