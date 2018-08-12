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"MHP İsviçre çakısı değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "(Akşener'in MHP'ye yönelik 'İsviçre çakısı' sözleri) İşte orada Meral Akşener'e, 'Yavaş ol bakalım' demek icap etmektedir. MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir" - "MHP'nin FETÖ ve PKK ile aynı safta olduğunu söylemek hezeyandır. Böyle bir çarpık iddiayı dillendirebilmek için hem saf ve bön hem de şaşkın ve çaresiz olmak gerekir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP'ye yönelik "İsviçre çakısı" sözlerine ilişkin, "İşte orada Meral Akşener'e, 'Yavaş ol bakalım' demek icap etmektedir. MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in konuşmasının ana eksenine MHP'yi oturttuğunu, partilerine en ağır ifadelerle yüklendiğini belirten Yalçın, MHP'yi "yancılıkla" suçlayan ve bir zamanlar aynı safta bölücübaşı Abdullah Öcalan ve FETÖ'nün oturduğunu söyleyen Akşener'in, partilerine çirkin iftiralarda bulunduğunu bildirdi.

Akşener'in seçim kampanyası sırasında HDP'yi "Kürt siyasi hareketinin temsilcisi" olarak nitelendirdiğini, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istediğini hatırlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"24 Haziran öncesinde FETÖ, HDP ve CHP ile aynı safa ip gibi dizilen İP'tir ve bu kirli siyasetin mimarı da onun başındaki hanımdır. Millet, bunu fark ettiği için Meral Akşener'e prim vermemiştir. Şüphe yok ki MHP'nin FETÖ ve PKK ile aynı safta olduğunu söylemek hezeyandır. Böyle bir çarpık iddiayı dillendirebilmek için hem saf ve bön hem de şaşkın ve çaresiz olmak gerekir. MHP hakkında olmayacak iftiralar sıraladığına göre, kanaatimizce bütün bu özellikler hanımefendinin şahsiyetinde mündemiçtir. Cumhurbaşkanı adayı iken 24 Haziran'da partisinden bile az oy olmasına rağmen ar etmeden çeşitli hile ve entrikalarla İP'in başında kalmanın yollarını arayan hanımefendinin son konuşması ne kadar pişkin ne kadar da yüzsüz olduğunu gözler önüne sermiştir."

Akşener'in MHP'ye yönelik "İsviçre çakısı" sözlerine de tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşte orada Meral Akşener'e, 'Yavaş ol bakalım' demek icap etmektedir. MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir. O kılıç hem adalet dağıtır hem de bozguncuların, fesat ve fitne çıkaranların, tefrika yaratanların boynunu vurur. MHP'nin her işe yaradığı doğrudur çünkü MHP büyük bir liyakat ve ehliyetle milletin vicdanını, sağduyusunu temsil etmektedir."

Yalçın, "MHP düşmanlığı üzerinden politikanın İYİ Parti'yi yok olmaktan kurtaramayacağını, Türk milletinin iki defa aldatılamayacağını" ifade etti.

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Meral Akşener MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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