MHP İzmir'de buruk sevinç

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- MHP, İzmir'de her iki bölgeden birer milletvekili çıkardı. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Kalyoncu birinci bölgeden, işadamı Tamer Osmanağaoğlu ise ikinci bölgeden meclise girdi. MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise İzmir'de kaybedilen oylar için üzüntülü olduklarını dile getirerek, HDP'nin başarısının arkasında CHP'nin desteği olduğunu öne sürdü.

MHP'nin İzmir listesinden mechlise giren her iki bölgenin ilk sıralarında bulunan Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, seçim gelişmelerini il binasında, İl Başkanı Necat Karataş ve partililerle birlikte izledi. İlk sonuçların açıklanmasının ardından partililer sevinse de Osmanağaoğlu ve Kalyoncu, son ana kadar soğukkanlılıklarını korudu. İzmir'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 12 alan parti 24 Haziran'da yüzde 6.23'e geriledi. Partinin ülke genelinde aldığı 11.19 oy oranı partilileri mutlu etse de, İzmir'deki oyların düşmesi sevince gölge düşürdü. MHP yeni İzmir milletvekili Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte MHP il binasında basın açıklaması yaptı. Karataş, "İzmir'deki oylarımızın düşmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak bir yandan da, böyle iki kıymetli insanı TBMM'ye göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. HDP'nin İzmir'de bizden yüksek oy almış olmasının sebebini, HDP'liler kendisi söyledi zaten. Kendileri CHP'ye, 'Siz bize 1 milyon oy verin, biz size ikinci turda 6 milyon oy verelim' demişti. Burada CHP'nin bariz desteği görülüyor. Biz bölücü uzantısı bir partinin TBMM'de olmaması kanaatindeyiz" dedi.