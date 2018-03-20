MHP Kadın Kollarından Vali Çeber’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.
Sohbet ve fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette aralık ayında gerçekleştirilen MHP Kadın Kolları Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyerek tekrar başkan seçilen Reşide Yıldırım, devam eden çalışmaları ve projeleri hakkında Vali Kemal Çeber’e bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çeber, MHP Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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