HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye meclis toplantısı sonrası iki meclis üyesi bir grup tarafından saldırıya uğradı. Belediyeye gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle olay güçlükle yatıştırılırken saldırıda darp edilen AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Ağca polis gözetiminde hastaneye giderek darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

Kozan Belediyesi olağan üstü meclis toplantısı sonrası dışarı çıkan AK Parti’li Kozan Belediye Meclis Üyesi Hakan Ağca’ya kalabalık bir grup tarafından tekme ve yumruklarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Meclis Üyesi Ağca yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edilirken olayı aralamaya çalışan AK Parti’li Kadın Meclis Üyesi Yurdagül Boyraz’ın ise sözlü olarak tacize uğradığı iddia edildi.

POLİS KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay yerine çağırılan polis ekipleri ise kavgayı güçlükle aralarken olayda yaralanan AK Parti’li Meclis Üyesi Hakan Ağca, polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak darp raporu aldıktan sonra kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

"YAKINEN TAKİP EDECEĞİZ"

Konu ile ilgili olarak AK Parti Kozan İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan kınama mesajı yayınlayarak yaşanan üzücü olayı kınadı. İlçe Başkanı Kozan, “Kozan Belediyesinde yaşanan bu üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Olayda partimizden bir meclis üyesi kardeşimiz darp edilirken diğer kadın meclis üyemiz ise sözlü hakarete maruz kalmıştır. Şiddetin siyasetle uzaktan yakından alakası yoktur. Yaşanan bu üzücü olaydan duymuş olduğumuz endişeyi dile getirmek istiyoruz. Hiçbir zaman halkımızın teveccühü ile seçilmiş bir meclis üyemiz ya da partimizin daha farklı kademelerinde yer alan arkadaşlarımıza şiddet uygulanamaz. Şiddetin siyaseti, dili, rengi yoktur, şiddet her yerde kınanması gereken bir durumdur. Bugün bir meclis üyesi kardeşimiz belediye meclis toplantısı sonrası saldırıya uğramış olup, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda saldırıya uğrayarak darp edilen meclis üyemiz konu ile ilgili olarak emniyet güçlerimize şikayette bulunmuştur. Bizlerde bu konuyu AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı olarak yakinen takip edeceğiz.” dedi.

Öte yandan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ise şunları kaydetti:

"SALDIRI İLE MHP'NİN HİÇBİR İLGİSİ YOK"

“Kozan Belediyesinde bugün Olağanüstü Meclis Toplantısı sonrasında bir meclis üyesine saldırı düzenlenmiştir. Yapılan saldırı ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir ilgisi yoktur. Saldırıyı gerçekleştirenlerin Kozan Belediye Başkanı'nın yeğenleri olduğunu duyduğumuz bu tatsız olayı şiddetle kınıyoruz. Her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilmiş bir Belediye Başkanı olsa da kendisinin partimizle uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirtmekte fayda görüyorum. Kozan Belediyesi şuan görünürde Milliyetçi Hareket Partili bir belediye olsa da partimizle bir bağı bulunmamaktadır. Yaşanan üzücü olayda yaralanan meclis üyesi kardeşimize acil şifalar dilerim. Görünürde de olsa Milliyetçi Hareket Partili bir belediye de böyle yakışıksız, çirkin bir olayın yaşanması hepimizi üzmüştür.”

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajıÖz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajıDSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana MHP ak parti Kozan

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

İlginizi Çekebilir

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
yiyin birbirinizi
hani bunlar nikah kıymışlardı.... bu da tezgah çıktı...
ohhh iyi yapmislarmi desem diye düsündüm vede güldüm.. bir yanlislik olmustur iki partide kanka sonucta..
DAHA BU BAŞLANGIÇ
DAHA BUNDAN BÜYÜK SALDIRILAR BAŞINIZA GELİCEK
rant cakismasi olmustur.
ilce teskilatina bak. belediye baskanligina oynuyir galiba
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.