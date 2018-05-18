MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

Kozan Belediyesi olağan üstü meclis toplantısı sonrası dışarı çıkan AK Parti’li Kozan Belediye Meclis Üyesi Hakan Ağca’ya kalabalık bir grup tarafından tekme ve yumruklarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Meclis Üyesi Ağca yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edilirken olayı aralamaya çalışan AK Parti’li Kadın Meclis Üyesi Yurdagül Boyraz’ın ise sözlü olarak tacize uğradığı iddia edildi.

POLİS KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI



Olay yerine çağırılan polis ekipleri ise kavgayı güçlükle aralarken olayda yaralanan AK Parti’li Meclis Üyesi Hakan Ağca, polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak darp raporu aldıktan sonra kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

"YAKINEN TAKİP EDECEĞİZ"



Konu ile ilgili olarak AK Parti Kozan İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan kınama mesajı yayınlayarak yaşanan üzücü olayı kınadı. İlçe Başkanı Kozan, “Kozan Belediyesinde yaşanan bu üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Olayda partimizden bir meclis üyesi kardeşimiz darp edilirken diğer kadın meclis üyemiz ise sözlü hakarete maruz kalmıştır. Şiddetin siyasetle uzaktan yakından alakası yoktur. Yaşanan bu üzücü olaydan duymuş olduğumuz endişeyi dile getirmek istiyoruz. Hiçbir zaman halkımızın teveccühü ile seçilmiş bir meclis üyemiz ya da partimizin daha farklı kademelerinde yer alan arkadaşlarımıza şiddet uygulanamaz. Şiddetin siyaseti, dili, rengi yoktur, şiddet her yerde kınanması gereken bir durumdur. Bugün bir meclis üyesi kardeşimiz belediye meclis toplantısı sonrası saldırıya uğramış olup, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda saldırıya uğrayarak darp edilen meclis üyemiz konu ile ilgili olarak emniyet güçlerimize şikayette bulunmuştur. Bizlerde bu konuyu AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı olarak yakinen takip edeceğiz.” dedi.