MHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılar

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın Bursa'daki 3 katlı villasına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdi. Bahçe duvarından atlayıp birinci kattaki pencereyi kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Büyükataman’a ait 2 tüfek ile 1 televizyon ve bazı değerli eşyaları alarak kaçtı.

Sabah villaya gelen bahçıvan durumu fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde parmak izi araştırması yaparken, bazı dosya ve klasörlerin de kayıp olduğu iddiası üzerine detaylı çalışma başlatıldı.

İSMET BÜYÜKATAMAN KİMDİR?



22 Aralık 1953'te Amasya Merzifon'da doğdu. Baba adı Tevfik, anne adı Kadriye'dir. Eğitimci olan Büyükataman, Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonunda çeşitli görevlerde bulundu. Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. MHP Bursa İl Başkanlığı, MHP Genel Başkan Yardımcılığı ve MHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen MHP Genel Sekreteridir. 23 ve 24. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Büyükataman, evli ve 2 çocuk babasıdır.

DHA