HABER

MHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 13:46 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın evi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu. 2 tüfek, 1 televizyon ve değerli bazı eşyaların yanı sıra Büyükataman’ın evinde bulunan bazı dosya ve klasörlerin de kayıp olduğu iddia edildi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın Bursa'daki 3 katlı villasına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdi. Bahçe duvarından atlayıp birinci kattaki pencereyi kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Büyükataman’a ait 2 tüfek ile 1 televizyon ve bazı değerli eşyaları alarak kaçtı.

ismet1

Sabah villaya gelen bahçıvan durumu fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde parmak izi araştırması yaparken, bazı dosya ve klasörlerin de kayıp olduğu iddiası üzerine detaylı çalışma başlatıldı.

ismet3

İSMET BÜYÜKATAMAN KİMDİR?

22 Aralık 1953'te Amasya Merzifon'da doğdu. Baba adı Tevfik, anne adı Kadriye'dir. Eğitimci olan Büyükataman, Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdi.

ismet

Yüksek lisansını Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonunda çeşitli görevlerde bulundu. Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. MHP Bursa İl Başkanlığı, MHP Genel Başkan Yardımcılığı ve MHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen MHP Genel Sekreteridir. 23 ve 24. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Büyükataman, evli ve 2 çocuk babasıdır.

DHA

MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!
Ekmeleddin vakası! Ekmeleddin vakası!
Flaş... Ankara'da kritik zirve!Flaş... Ankara'da kritik zirve!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmet Büyükataman MHP Bursa

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

ABD'den dikkat çeken Menbiç hamlesi! İki yeni üs inşaa ediyor!

ABD'den dikkat çeken Menbiç hamlesi! İki yeni üs inşaa ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.