MHP'li vekili isyan ettiren atama: İnsanlığa sığmaz

MHP, AK Parti'li danışmanın ‘ataması'na tepki gösterdi. 2015'ten beri AK Parti Ankara il başkanının danışmanlığını yapan Asri Elbay, önce ‘istisnai' kadrodan memur yapıldı. AK Parti'li Gölbaşı Belediyesi'nde görevlendirilen Elbay, ardından da Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Daire Başkanı olarak atandı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Vahdettin Elbay'ın kardeşinin atamasına MHP'nin Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'dan tepki geldi.

“İNSANLARIN HAKKI YENDİ”

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; atamayı Meclis gündemine de taşıyan Tor şunları söyledi:

“Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ehliyetli, çalışkan, tecrübeli kişilere şiddetle ihtiyacı vardır. Hal böyleyken 2016 yılında Gölbaşı Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak atanan, bir gün sonrasında da memur yapılan torpilli kişi geçen hafta tecrübe ve teknik bilgi gerektiren SGK'ya maalesef Daire Başkanı olarak atanmıştır. Bu atamayla SGK'da çalışan binlerce kişinin hakkı yenmiştir, moraller dip yapmıştır, heyecanları bir defa daha sıfırlanmıştır. Müslümanlığa ve insanlığa sığmayan bu atamayı, benzer atamaları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu yolun bir yol olmadığını tekraren söylüyorum.”

Fahrettin Oğuz Tor



