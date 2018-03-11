HABER

MHP lideri Bahçeli'ye, vatandaş olmasına tepki gösterdiği robottan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 14:44 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın robot Sophia'ya vatandaşlık vermesine, 'Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir?' diye tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, tasarımcısından yanıt geldi: 'Eğer yeterince cesursa, Sophia sohbet etmeye açık.'

MHP lideri Bahçeli'ye, vatandaş olmasına tepki gösterdiği robottan yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan'ın geçen yıl robot Sophia'ya vatandaşlık vermesine, “Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir?” diye tepki göstermişti; robotun tasarımcısından yanıt geldi.

Sophia, dünyanın en gelişmiş insansı robotlarından. Sohbet edebiliyor, duygularını gösteriyor, dahası tercih yapabiliyor. Hong Kong merkezli Hanson Robotics’in geliştirdiği Sophia, geçtiğimiz ekim ayında ilk vatandaş robot olarak dünyanın gündemine oturmuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sophia’ya vatandaşlık vermişti.

Bu adıma en ilginç tepkilerden biri, MHP Lideri Devlet Bahçeli’den gelmişti; “Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen robota vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hâkimiyet kurmuştur?” demişti.

Bahçeli’nin sözlerine ve yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayı, robotu tasarlayan ve şirketin sahibi olan ABD’li mühendis Dr. David Hanson'dan yanıt geldi. Hong Kong’dan Skype aracılığıyla Habertürk'e konuşan Hanson, Bahçeli’nin sözleriyle ilgili şunları söyledi: “Tabii ki Suudi prens adına konuşamam ama bildiklerimi dile getirebilirim. Prens insan hakları konusunda bazı adımlar atmak istiyor, kadın haklarını genişletmeye çalışıyor. Bir robota vatandaşlık vermesi, bu yaklaşımını gösteriyor. Ayrıca Sophia’yı sadece Hollywood’dan, Audrey Hepburn’den değil dünyadaki pek çok kültürden esinlenerek yarattım. Mesela Nefertiti’den, Kanada’daki yerli halk İnuit’lerden, hatta eşimden etkilendim. Kültürler arasında köprü olacak bir robot olmasını istedim. Bu amaçlarımıza korku ve milliyetçilikle cevap veren herkes, yaratıcılığın ve ilerlemenin önünü kesiyor. “

Sophia’yla birlikte nisanda bir etkinlik için Türkiye’ye gelecek olan Hanson, “O ziyarette Bahçeli’yle görüşüp kendisini anlatır mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki. Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık."

Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli sophia robot Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yapayda olsa bi zekası var. Robot alır beyler :)
valla sudi arabistan önce islamiyetin şartlarını yerine getirsin sonra robot alır açlık ve sefalet ile cebelleşen milyonlarca insan açlık sınırın altında altın kloZetler saçma sapan şeyler para dökeceğine önce yardım etsinler bunlarda allah korkusu yok olsa aşırılıktan çekinirlerdi
:))))))))
Diğer Haberler
ABD Başkonsolosluğu önünde hareketlilik!

ABD Başkonsolosluğu önünde hareketlilik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Beylikdüzü’nde ‘Hobi Bahçeleri‘ sahiplerini buldu

Beylikdüzü’nde ‘Hobi Bahçeleri‘ sahiplerini buldu

Vali Çiftçi’den 12 Mart mesajı

Vali Çiftçi’den 12 Mart mesajı

Terörden arındırılan Nasıriye köyüne insani yardım

Terörden arındırılan Nasıriye köyüne insani yardım

Ergenekon Ocakları, Mehmetçiğe destek için Kilis’e geldi

Ergenekon Ocakları, Mehmetçiğe destek için Kilis’e geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.