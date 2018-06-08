MHP Lideri Bahçeli'den Yıldırım Demirören’e tavziye mesajı

ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı dolayısıyla Demirören ailesi adına Yıldırım Demirören’e taziye mesajı gönderdi.

Bahçeli, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e gönderdiği taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın: Yıldırım DEMİRÖREN, TFF Başkanı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ülkemizin yetiştirdiği değerli işadamlarımızdan kıymetli babanız Erdoğan Demirören’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. İşadamlığının yanısıra hayırsever kimliği ile de tanınan merhum babanıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, iş dünyası ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi sunarım.”

