HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP Lideri Bahçeli'den Yıldırım Demirören’e tavziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı dolayısıyla Demirören ailesi adına Yıldırım Demirören’e taziye mesajı gönderdi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı dolayısıyla Demirören ailesi adına Yıldırım Demirören’e taziye mesajı gönderdi.

Bahçeli, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e gönderdiği taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın: Yıldırım DEMİRÖREN, TFF Başkanı.
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ülkemizin yetiştirdiği değerli işadamlarımızdan kıymetli babanız Erdoğan Demirören’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. İşadamlığının yanısıra hayırsever kimliği ile de tanınan merhum babanıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, iş dünyası ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi sunarım.”

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Fotoğraflar // Erdoğan Demirören'i kaybettikFotoğraflar // Erdoğan Demirören'i kaybettik
Fotoğraflar// Erdoğan Demirören'i kaybettikFotoğraflar// Erdoğan Demirören'i kaybettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı kaza yaptı!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı kaza yaptı!

Sapığa meydan dayağını canlı yayınladılar!

Sapığa meydan dayağını canlı yayınladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.