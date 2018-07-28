MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert cevap: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

MHP Lideri Devlet Bahçeli Twitter üzeriden ABD ve yaptırım tehdidine yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin o açıklamaları;

"On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir.

"PAPAZ SERBEST BIRAKILMAZSA YAPTIRIM UYGULAYACAKLARMIŞ!"

Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?

"NE SÖYLENSE NAFİLE"

Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir.

"PAPAZ BAHANESİYLE TEHDİDE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir.

"ABD PENSİLVANYA'DAKİ HAİNİ VERİRSE TAKAS İMKANI DOĞABİLİR"

Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir.

Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…"

