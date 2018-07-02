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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Ağrı'da bugün cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki minik Leyla ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bahçeli, "Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!

MHP Lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından Ağrı'da 18 gündür aranan ve bugün cansız bedenine ulaşılan minik Leyla için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bahçeli paylaşımında Ankara'nın Polatlı ilçesinde cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara'yı da unutmadı.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde,

"HAKİKATEN TÜRKİYE YASA BOĞULDU"

"Eylül’den sonra Leyla yavrumuzun da cansız bedeni bulundu. Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. Ağrı’da günlerdir aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül’e hem Leyla’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir."

bahçeli

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minik leyla Devlet Bahçeli MHP Ağrı

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