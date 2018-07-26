MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi.
Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışı nasıl değerlendirdiğini soran gazetecilere şu yanıtı verdi:
"Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ekmeğin kilosuna yüzde 15'lik zam insani ve vicdani boyutta değil. Bu sebeple Ankara'da özellikle de Çankaya'dan başlamak üzere ‘Askıda ekmek projesi'ni başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?" diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır."
MHP Lideri gazetecilerin, "Talimat verdiniz mi" sorusunu da "Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz" şeklinde yanıtladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatlarında kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyecek şekilde yüzde 15 civarında artış olacağını açıklamıştı.
Ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1.50 TL olacak.
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