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MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, ekmeğe yapılan yüzde 15'lik zammın ardından "Yüzde 15 zam insani ve vicdani değil. Askıda ekmek projesini başlatıyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi.

'İNSANİ VE VİCDANİ BOTUTTA DEĞİL'

Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışı nasıl değerlendirdiğini soran gazetecilere şu yanıtı verdi:

"Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ekmeğin kilosuna yüzde 15'lik zam insani ve vicdani boyutta değil. Bu sebeple Ankara'da özellikle de Çankaya'dan başlamak üzere ‘Askıda ekmek projesi'ni başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?" diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır."

MHP Lideri gazetecilerin, "Talimat verdiniz mi" sorusunu da "Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz" şeklinde yanıtladı.

YÜZDE 15 ZAM GELMİŞTİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatlarında kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyecek şekilde yüzde 15 civarında artış olacağını açıklamıştı.

Ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1.50 TL olacak.

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MHP Devlet Bahçeli ekmek ekmek zammı

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
öyle mi minik bey.vah vah.üzüldün demek
hükümet ortağı değilmisin.kabul etmeyebilirsin.konuşmakla olmuyor.
Bahçelinin beynine kan yeni yeni gidiyor durun sakin olun :)
ekmek olmasi gereken fiyata degil.ekmek fiyati en az 3 lira olmasi lazim ki insanlar kazansin
adaletsizlik-işsizlik-özel sektör daha sayamadığım bir çok konu hani herşey çok güzel olacaktı?
Ekmek bulamazsan git millet kıraathanesine kek ye.
Yazıklar olsun. Matah bir şeymiş gibi bir de çıkıp söylüyor. Böyle öneri mi olur.
sende seçmeninizin ekmek kafalı olduğunu biliyorsun bir tek ekmek zammıyla ilgileniyorlar yoksa ayaklanırlar.
unları verin bedavaya fırınlara ekmek ucuz satılsın
abi hastamısın sen, ne olaki askıda ekmek askıda olan şudur 2000 sonrası emeklilerin yasal haklarının verilmesidir
SEN BELKİ EKMEKTEN HABERSİZSİN SADECE SON ÜÇ AYDA UN FİYATLARI %25 ZAM GÖRDÜ.BİLMEM HABERİNİZ VARMI?SOKAKTAKİ ENFLASYONDAN HABERSİZ BİR İKTİDAR VE DEĞNEKÇİSİ KARŞIMIZDA
İnsanları fakir yapmayın yeter.Fakir üstünden siyaset yapıyorsunuz.
Milliyetçi bir insan olarak senden nefret ediyorum bahçecik
bence askıda benzin askıda mazot yardımlaşması yapılsın.
Yetmez beş lira olmalı..
O zam keyfi yapılan zam değil. Ekonominin kötü gidişatından oluyor. Eleştirmen gereken hükümet politikaları.
BU ADAM ÇOK KOMİK
bulduğu projeye bak, askıda ekmek zaten var bahçeli, yalaklandığın akp ile birlikte biraz ekonomiyi düzeltmek adına bişeyler yapsanız keşke
tabi ya iki ekmek alan adamın cebinde kuruş varmıki bir ekmek fazla alsın e çok biliyorsan askı işini bırakın her yere balk ekmek yapın 1 liraya satında fakir fukara yesin o zman askı işi değilde halk ekmek işi tutar sayın bahçelii
Güzel bir düşünce ancak; Devlet Bey sanki bu ülkede yaşamıyor.. Günaydın..
Kazan kafalının siysetinden de bu kadar olur zaten. Ne askısı millet dilenecek seviyeye düşmedi daha ama evel Allah onuda başaracaksınız iktidarla elele! Bu millete müstehak.
Buğday üreticisine destek olup fiyatları düşürüp herkesin alabilmesini sağlamak yerine fakirlere dilenmesini tavsiye ediyor küçük enişte!
BE MAL ZAMMA KARŞI DEĞİL DE İNSANLARI DİLENDİRMEYE RAZI
Yıllardır her fırında olan projeyi ben başlatıyorum demen garip olmadı mı ? Varolan projeyi destekliyorum ve teşvik ediyorum demek yakışır .
sosyal devleti devre dışımi bıraktı iz eyyyyyy bahçeli çekin elinizi halkın cebinden
İnsanlarımız gururludur, utanır, isteyemez sayın bahçeli...Hemen çözümü halkın üzerine yıkmışsınız, Fakirin yanında olmayan devlet ne iş yapar bu ülkede..
sen zaten bir projesin
Geçen sene zaten ekmek gramı düştü fiyat aynı kaldı insanları öyle kandırdılar şimdi tekrar zam bir sene içinde ekmek fiyatına yapılan zam yüzde elliyi geçti
kendini bilen insan evladı vatandaşlar zaten bu uygulamayı yıllardır yapıyor sanki yeni projeymiş gibi çöreklenme üstüne bahtsız bedevi.
Memleketi bir kuru ekmeğe muhtaç etmeyin de , bırakın o projeleri bu millet kendi içinde zaten yapıyor.
maksat halk az yesin obez olmasın sayın bahçeli
hani ülkede hırsız vardı.
Mutfakların vazgeçilmezi Tüpe 95 tl veriyoruz.Birde ekmeğe zam gelirse vay halimize.Asgari üçretliyi düşünün.Ögrenci okutanları düşünün...
sayın bahçeli askıda ekmek projesi baslatacaginiza şu ekmek e yapilan zammı geri cektirseniz acaba daha bir güzel olmazmi siz artık iktidar partisinin yaninda bir partisiniz ve bu yeni hükümet te söz sahibi bir lidersiniz sayın cumhur başkanımızdan bir rica etsenizde şu ekmek e yapilan zammı geri alsanız super olmazmi sizce
olur siz ülkenin AMK millet aşkı yapsın siz ne güne duruyorsunuz millet vekilleri de yarı maaşını bağışlasın o askilara da Türkiye doydum hep bana hep bana olmaz bu is
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