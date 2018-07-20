MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında bedelli askerliğe de değinerek, 28 gün temel eğitim uygulamasını eleştirdi.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümünde sahnelenen milli kahramanlığı saygıyla anıyorum. Bu Harekâtın öncesi ve sonrasında şehit düşen millet evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum. KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik ediyorum.

"KIBRIS'TAN TAVİZ VERİRSEK ANADOLU'YU ATEŞE ATARIZ"

Bilinsin ki, Kıbrıs’tan taviz verirsek Anadolu’yu ateşe atarız, Kıbrıs’tan çekilirsek Ankara’da çürümeye başlarız. Böylesi bir zillete hiç kimse tamam demeyecek, tamah etmeyecektir.

Tam bu sırada süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz.Askeri ihtiyaçlar elbette gözetilmiş,dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz konusudur.Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur

"YAYLALAR YAYLALAR TÜRKÜSÜNÜ BİLE ÖĞRENEMEYECEKLER"

Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir.