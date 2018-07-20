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MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:10 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bedelli askerlikteki 28 gün temel eğitim uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir." dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında bedelli askerliğe de değinerek, 28 gün temel eğitim uygulamasını eleştirdi.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümünde sahnelenen milli kahramanlığı saygıyla anıyorum. Bu Harekâtın öncesi ve sonrasında şehit düşen millet evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum. KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik ediyorum.

"KIBRIS'TAN TAVİZ VERİRSEK ANADOLU'YU ATEŞE ATARIZ"

Bilinsin ki, Kıbrıs’tan taviz verirsek Anadolu’yu ateşe atarız, Kıbrıs’tan çekilirsek Ankara’da çürümeye başlarız. Böylesi bir zillete hiç kimse tamam demeyecek, tamah etmeyecektir.

Tam bu sırada süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz.Askeri ihtiyaçlar elbette gözetilmiş,dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz konusudur.Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur

"YAYLALAR YAYLALAR TÜRKÜSÜNÜ BİLE ÖĞRENEMEYECEKLER"

Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir.

"28 GÜNE NE GEREK VAR?"

Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?

"ASKER SİLAHLA, AĞIT SİYAHLA ANILIR"

Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir.

Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir."

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
çıktı yine konuşuyor çıban başı.
En başta İsrail olmak üzere bir çok ülkede KADIN lar bile askeri eğitim alıyor.UTANIN
ilk defa bir fikrine katılıyorum bırak yaylaları bot bağlamayı öğrenemezler
şimdi bunu der yarın Abisi çeker kulağını nie 40 gün yappıyorsunuz der 24 saati geçmeden yola gelir.
sen herkesi kendin gibi mankafa mı zannediyor
vay be milliyetçi müsveddesi DEVLET BAHÇELİ sen bile bedelli askerliğe onay veriyorsun ya diyecek birşey yok artik...
28 gün bari askerlik görsünler. Şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.
helal olsun çok doğru konuşmuş bu kadar kargaşaya ne gerek yaş 25 bedel 15 bitti.
şu adam ne kadar mantıklı ya hu
sayın Bahçeli sizin yorum yapmanıza ne kadar gerek varsa 28 günede o kadar gerek var .....
Allah kurusun yarin bir savaş çıkar’da askerliğe çağırırlarsa silahına jarjorunu takmayi oğrenmediyse vay ordunun halına. biri bu ırkçıya bişi desin yoksa valahi çok kızarım 28 günde en azında silah kulanmayi oğrrnirler.
Bedeli ödendi sahte vatanseverler siz milliyetçiliği ayaklar altına alan BOPcularin zaten bastonusunuz
28 günü koydurtan mhp eleştiren de mhp. milletin aklı ile dalga geçiyorlar
tecavüzcülere çocuk istismarcilarina terörist lere de idam gelsin bedeli ne ise veririz madem devlete para lazım
söylicek kelime bulamıyoruk çok yazıkkkk
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