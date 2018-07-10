MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

TBMM'de yeni bakanların yemin töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kabine üyelerinin yemin töreni için geldik. Milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Henüz daha hepsini tanıma imkanı bulmuş değiliz ancak dağıtılan özgeçmişlere baktığımız zaman siyasi var, bürokrat var ve serbest hayattan şahıslarla bir kabine olduğu görülüyor. Demek ki bugünkü kabinenin yapısı, bütün birikim ve tecrübelerini uygulamaya dökebilecek bir misyonu yüklenmiş, başlarında da sayın Cumhurbaşkanı olacak. Allah hayırlı uğurlu etsin." diye konuştu.
Bahçeli, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir, ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak yasamada üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir, inşallah başarılı olacağız" dedi.
Gazetecilerin, "Neden hükümette yer almadınız?" sorusuna Bahçeli, "Bu prensip meselesi, MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşumu sırasında pazarlığı esas almamıştır, bir beklenti içinde olmamıştır. Tamamen bir sistemin en etkin ve verimli şekilde uygulanması noktasında gayret göstermiştir." şeklinde yanıt verdi.
Bahçeli sözlerini şöyle tamamladı: "Dün akşam menkul kıymetler borsasından yetişen bir zat, Abdurrahman Yıldırım isimli zat 'Çok gizli bir pazarlık var burada' diyor ve hala kafayı buraya takmış, kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. TBMM'yi MHP'yi menkul kıymetler borsasında hissedar olan bir anonim şirkete dönüştürmesin."
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