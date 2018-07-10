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MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

Bakanların yemin töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri Bahçeli, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir, ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak yasamada üzerimize düşeni yerine getireceğiz" dedi. "Neden hükümette yer almadınız?" sorusuna Bahçeli, "Bu prensip meselesi, MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşumu sırasında pazarlığı esas almamıştır" ifadelerini kullandı.

TBMM'de yeni bakanların yemin töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kabine üyelerinin yemin töreni için geldik. Milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Henüz daha hepsini tanıma imkanı bulmuş değiliz ancak dağıtılan özgeçmişlere baktığımız zaman siyasi var, bürokrat var ve serbest hayattan şahıslarla bir kabine olduğu görülüyor. Demek ki bugünkü kabinenin yapısı, bütün birikim ve tecrübelerini uygulamaya dökebilecek bir misyonu yüklenmiş, başlarında da sayın Cumhurbaşkanı olacak. Allah hayırlı uğurlu etsin." diye konuştu.

"BEN BAŞARILI OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bahçeli, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir, ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak yasamada üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir, inşallah başarılı olacağız" dedi.

NEDEN HÜKÜMETTE YER ALMADIĞINI AÇIKLADI

Gazetecilerin, "Neden hükümette yer almadınız?" sorusuna Bahçeli, "Bu prensip meselesi, MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşumu sırasında pazarlığı esas almamıştır, bir beklenti içinde olmamıştır. Tamamen bir sistemin en etkin ve verimli şekilde uygulanması noktasında gayret göstermiştir." şeklinde yanıt verdi.

"KAMUOYUNU YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Bahçeli sözlerini şöyle tamamladı: "Dün akşam menkul kıymetler borsasından yetişen bir zat, Abdurrahman Yıldırım isimli zat 'Çok gizli bir pazarlık var burada' diyor ve hala kafayı buraya takmış, kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. TBMM'yi MHP'yi menkul kıymetler borsasında hissedar olan bir anonim şirkete dönüştürmesin."

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
gerçek milliyetçi,devletini seven insan modeli işte devlet bahçeli.takdir ve tebrik ediyorum ömrü uzun olsun inşallah
senin yüzünden ülkücülükden nefret etdim bi git artık kapı kolu görüşsüz AKP'nin maşası
gercek vatansever adam gibi adam allah senden razı olsun inşallah.
senide kapı önüne koyacaklarına inanıyorum
koltuk değneği konuşmuş ya...
bahceli gercek devlet ada mı
BU SENİN BAŞARIN OLAÇAK ALTIN TEPSİDE SALTANATI VERDİN RTE YE VAY BE.
chpliler ülkücü adı altında yorum yapmayın reise selam
şirket sahipleri bakan oldu bahçeli ne diyorsun buna hani vekil bakan olanın tiçaretle ilgisi olmayacaktı ne oldu çok merak ediyorum
başarılı olacağına inanıyormuş bahçeli...sebep....
ALLAH sana uzun ömür versin
ÇOK FLAŞ BİR AÇIKLAMA
BAHÇELİ....BİR PARTİ BİR BAŞKA PARTİ İÇİN BU KADAR ÇABALAMAZDI...İLLKEZ SİZİN SAYENİZE OLDU
fazla flaş olmuş
Sayın Bahçeli eyt mağdurları ve kader mahkumları için verdiğiniz söz var bunları unutmayın.
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