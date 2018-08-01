MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hakkari'deki terör saldırısı hakkında flaş açıklama!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için Sivas'ta tören düzenlendi. Törenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından şehit anne ve bebeği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'ya yönelik çok sert sözler söyledi. İşte Bahçeli'nin o açıklaması: "İnsanım diyen herkesin vicdanını tir tir titreten acı verici ve vahim bir olay dün Hakkari Yüksekova’da vuku bulmuştur. Döktüğü kanlardan beslenen, aldığı canlardan geçinen bölücü terör örgütü PKK, yeni bir vahşet ve katliamın fail ve tarafı olmuştur. Kahraman Astsubay Çavuşumuz Serkan Karakaya’nın ziyaretinden dönen 26 yaşındaki muhterem eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık cennet kokulu bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’yı taşıyan otomobilin geçişi esnasında yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmiştir. "BU BİR KATLİAMDIR" Ne hazin ve hüsran verici bir akıbettir ki, hem Nurcan Karakaya hem de kundaktaki bebeği hainlerin saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Karşımızdaki tablo sözün bitişine alenen delalet, bahanelerin tükenişine açıkça işarettir.

"EY ESFEL-İ SAFİLİNLER" Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir,anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ’yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir. "SÖZLERİ VİCDANLARA YILDIRIM GİBİ DÜŞTÜ" Hem eşini hem de yavrusunu şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya evladımızın şu sözleri ise vicdanlara yıldırım gibi düşmüştür: “İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Vatan sağolsun.” Kahramanımızın bu ibret verici sözleri metanetin, imanın, sabrın, samimiyetin, fedakârlığın, cesaretin, dirayetin, kısacası adam gibi adamlığın izharı, ilanı ve arşa ulaşan ifadesidir. Üzüntümüz ne kadar büyük olsa da, Astsubay Çavuşumuzla övünüyor, şahsını kucaklıyorum. "SUÇ ORTAKLARI NE DURUMDASINIZ?" Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç ortakları ne durumdasınız? Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz? Yine sahte demokrasi, özgürlük ve insan hakları ezberleriyle vakit geçirmeye yüzsüzce devam edecek misiniz?