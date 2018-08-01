HABER

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hakkari'deki terör saldırısı hakkında flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından şehit edilen anne ve bebeği hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında PKK'ya seslendi. Bahçeli, "Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir,anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ’yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için Sivas'ta tören düzenlendi.

Törenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından şehit anne ve bebeği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'ya yönelik çok sert sözler söyledi.

İşte Bahçeli'nin o açıklaması:

"İnsanım diyen herkesin vicdanını tir tir titreten acı verici ve vahim bir olay dün Hakkari Yüksekova’da vuku bulmuştur. Döktüğü kanlardan beslenen, aldığı canlardan geçinen bölücü terör örgütü PKK, yeni bir vahşet ve katliamın fail ve tarafı olmuştur.

Kahraman Astsubay Çavuşumuz Serkan Karakaya’nın ziyaretinden dönen 26 yaşındaki muhterem eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık cennet kokulu bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’yı taşıyan otomobilin geçişi esnasında yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmiştir.

"BU BİR KATLİAMDIR"

Ne hazin ve hüsran verici bir akıbettir ki, hem Nurcan Karakaya hem de kundaktaki bebeği hainlerin saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Karşımızdaki tablo sözün bitişine alenen delalet, bahanelerin tükenişine açıkça işarettir.

"EY ESFEL-İ SAFİLİNLER"

Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir,anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ’yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir.

"SÖZLERİ VİCDANLARA YILDIRIM GİBİ DÜŞTÜ"

Hem eşini hem de yavrusunu şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya evladımızın şu sözleri ise vicdanlara yıldırım gibi düşmüştür: “İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Vatan sağolsun.”

Kahramanımızın bu ibret verici sözleri metanetin, imanın, sabrın, samimiyetin, fedakârlığın, cesaretin, dirayetin, kısacası adam gibi adamlığın izharı, ilanı ve arşa ulaşan ifadesidir. Üzüntümüz ne kadar büyük olsa da, Astsubay Çavuşumuzla övünüyor, şahsını kucaklıyorum.

"SUÇ ORTAKLARI NE DURUMDASINIZ?"

Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç ortakları ne durumdasınız? Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz? Yine sahte demokrasi, özgürlük ve insan hakları ezberleriyle vakit geçirmeye yüzsüzce devam edecek misiniz?

Pek çok bebeğimiz terör örgütünün kanlı saldırılarına kurban gitti. Pek çok masum ve savunmasız insanımız ya bir kör kurşunla ya da bir bombayla hayatından oldu. Ancak şehadet şerbetinden kana kana içtikçe mücadelemiz daha da güçlendi, inanç ve irademiz daha da güç kazandı.

"HAİNLERE TAVİZ YOK"

Hainlere taviz yok.Bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız,katlanacağız,sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz,sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız. Herkes eşittir Türkiye diyeceğiz, millet birdir, o da Türk milletidir diye haykıracağız.

Şehit annemize, şehit bebeğimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman Astsubay Çavuşumuza Allah sabırlar versin diyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acı hepimizin, şehitler milletimizin. Vatan sağolsun, millet sağolsun, devlet sağolsun, al bayrak her daim var olsun.

Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz…"

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
Fatih'te sahte içki operasyonu: 1 gözaltıFatih'te sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Dia ve Boncuk'un 'dostluğu'Dia ve Boncuk'un 'dostluğu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Twitter PKK FETÖ esfel-i safilin esfel-i safilin ne demek

En Çok Okunan Haberler

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Diğer Haberler
HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

Ağrı’da gri listedeki terörist öldürüldü

Ağrı’da gri listedeki terörist öldürüldü

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Teslim olan PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar! Böyle kandırmışlar...

Teslim olan PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar! Böyle kandırmışlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.