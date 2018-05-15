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MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kudüs'te yaşanan olaylarla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Gazze'de şehit edilen mazlumların arşa yükselen ahları ABD-İsrail ortak yapımı şiddet mimarisinin acı verici ve kahredici bir sonucudur." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kudüs'te yaşanan olaylarla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

"KUDÜS'TE OYNANAN OYUN KATİL HEVESLERİN VAHŞİ KOMPLOSU"

ABD ve İsrail'e tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Mübarek Ramazan ayına kavuştuğumuz bugünlerde, Kudüs’te oynanan şirret oyun küfrün, küffarın ve katil heveslerin en vahşi komplosudur. İlk kıblemizin önüne Evanjelist-Kabalist-Siyonist-Emperyalist perde çekilmek istenmektedir. Zulüm kol gezmekte, katliam hüküm sürmektedir." dedi.

KUDÜS İLK KIBLEMİZDİR

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Kudüs’ün kalbi Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa’nın kalbi ise Muallak Kayasıdır. Altın kubbeli Kubbetü’s Sahra Kudüs’ün sembolüdür. Efendimizin Recep ayının 27. gecesi Cenab-ı Allah’ın lütfu üzerine yücelerin yücesi ilahi makamlara mucizevi yükselişinin ilk adım ve anısıdır Kudüs.

Kudüs; kutsallığın mekânı, kutlu hatıra ve haysiyetin manevi membaıdır. Kudüs’ü anlamak tarihi anlamaktır. Kudüs’ü tanımak inancımızın mehabet ve muhtevasını kavramaktır. Kudüs ilk kıblemizin iffet, irade ve istiklal sancağıdır.

Kudüs zalimlerin tasallutu altında inim inlemekte, manen feryat etmektedir. Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler, camilerin en faziletlileri Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve kuşatılmış, hüzne boğulmuş, için için yanmış Mescid-i Aksa’dır.

ABD VE İSRAİL ORTAKLIĞI

Kudüs aynı zamanda dinlerin, kültürlerin, farklı kökenlerden gelen insanların asırlarca iç içe, yan yana, huzur ve sükûnetle yaşadığı barış ve kardeşlik kentidir. Kudüs’te Müslümanlara yönelik suikastlar eşzamanlı şekilde diğer dinlere ve gruplara da yapılmış sayılacaktır.

Gazze’de şehit edilen mazlumların arşa yükselen ahları ABD-İsrail ortak yapımı şiddet mimarisinin acı verici ve kahredici bir sonucudur. Ramazan ayına girerken Filistinli kardeşlerimize düzenlenmiş saldırılar bölgeyi, hatta dünyayı ateşe verecek risk ve ihtimaller taşımaktadır.

İSRAİL VANDALLIĞI, ABD VİCDANSIZLIĞI

Zalimlere karşı safımız masumların yanıdır. Canilere karşı taraf ve tercihimiz hakikatin ve adaletin çizgisidir. İnsanlık dramına sessiz kalan, Gazze’yi kana ve gözyaşlarına bulayan, buna destek veren kim varsa Hakk’ın su katılmamış düşmanıdır.

Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze’dir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayında, mukaddesatımızın muhteşem bir diriliş ruhuyla kanatlanması, Müslümanların birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenmesi ve kucaklaşması başlıca niyazımdır.

İsrail vandallığını, ABD vicdansızlığını çok net, çok açık, çok kararlı şekilde kınıyorum. Gazze’de şehit düşen onlarca mazlumlara Allah’tan rahmet, binlerce yaralıya şifalar temenni ediyorum. Zalimin hesabı varsa Allah’ın da hesabı vardır. Nitekim Allah bes baki hevestir.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleriMHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Öyle kürsü başından meydanlara çıkıp bağırıp çağırmalarla olmuyor bu işler. O kadar yürekli iseniz , filistini düşünüyorsanız, gider erkek gibi savaşırsınız.
BAHCELININ SERTLIGI MI KALDI YAW...
: )
BİRİSİ KAĞIDA YAZAR; BAHÇELİ OKUR.. SERT OLSA NE YAZAR Kİ?
DAHA HAKİKİ MÜMİNLERİN ÜLKE YÖNETİMİNDE OLDUĞU GÜNÜ GÖRMEDİ TÜRKİYE.İZLEYİN SEYREDİN....SONRA DÜNYADA NELER OLUYOR...YAAA ALLAH YAAA BİSMİLLAH...HAK GALİP BATIL ZAİLK OLACAK..OYUN FİLM FIRILDAK ENTRİKA KAFİRLE İŞBİRLİĞİ YAPAN MÜNAFIKLARIN SLOGANA ALIŞTIRDIĞI SÖMÜRDÜĞÜ KULLANDIĞI GARİBANLARDA UYANACAK...İZLEYİN UZUN UZADIYA YAZMAYA GEREK YOK.BUNLAR ÜMİDİM HAYALİM.GAYBI RAHMAN VE RAHİM OLAN ALEMLERİN RABBİ CENAB I ALLAH BİLİR.KAFİRLE DOST OLMA DİYOR KURAN HAK İLE HÜKMET DİYOR KURAN ...TERSİ OLDUDA NE OLDU DÜNYA HUZURAMI KAVUŞTU?KARŞI ÇIKANLAR GARİBANLAR BEDEL ÖDEDİ.UYAN KULLANILIYORSUN UYANNNNNN
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