MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri

Kudüs; kutsallığın mekânı, kutlu hatıra ve haysiyetin manevi membaıdır. Kudüs’ü anlamak tarihi anlamaktır. Kudüs’ü tanımak inancımızın mehabet ve muhtevasını kavramaktır. Kudüs ilk kıblemizin iffet, irade ve istiklal sancağıdır.

Kudüs’ün kalbi Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa’nın kalbi ise Muallak Kayasıdır. Altın kubbeli Kubbetü’s Sahra Kudüs’ün sembolüdür. Efendimizin Recep ayının 27. gecesi Cenab-ı Allah’ın lütfu üzerine yücelerin yücesi ilahi makamlara mucizevi yükselişinin ilk adım ve anısıdır Kudüs.

"KUDÜS'TE OYNANAN OYUN KATİL HEVESLERİN VAHŞİ KOMPLOSU" ABD ve İsrail'e tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Mübarek Ramazan ayına kavuştuğumuz bugünlerde, Kudüs’te oynanan şirret oyun küfrün, küffarın ve katil heveslerin en vahşi komplosudur. İlk kıblemizin önüne Evanjelist-Kabalist-Siyonist-Emperyalist perde çekilmek istenmektedir. Zulüm kol gezmekte, katliam hüküm sürmektedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kudüs'te yaşanan olaylarla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

Kudüs zalimlerin tasallutu altında inim inlemekte, manen feryat etmektedir. Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler, camilerin en faziletlileri Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve kuşatılmış, hüzne boğulmuş, için için yanmış Mescid-i Aksa’dır.

ABD VE İSRAİL ORTAKLIĞI



Kudüs aynı zamanda dinlerin, kültürlerin, farklı kökenlerden gelen insanların asırlarca iç içe, yan yana, huzur ve sükûnetle yaşadığı barış ve kardeşlik kentidir. Kudüs’te Müslümanlara yönelik suikastlar eşzamanlı şekilde diğer dinlere ve gruplara da yapılmış sayılacaktır.

Gazze’de şehit edilen mazlumların arşa yükselen ahları ABD-İsrail ortak yapımı şiddet mimarisinin acı verici ve kahredici bir sonucudur. Ramazan ayına girerken Filistinli kardeşlerimize düzenlenmiş saldırılar bölgeyi, hatta dünyayı ateşe verecek risk ve ihtimaller taşımaktadır.

İSRAİL VANDALLIĞI, ABD VİCDANSIZLIĞI



Zalimlere karşı safımız masumların yanıdır. Canilere karşı taraf ve tercihimiz hakikatin ve adaletin çizgisidir. İnsanlık dramına sessiz kalan, Gazze’yi kana ve gözyaşlarına bulayan, buna destek veren kim varsa Hakk’ın su katılmamış düşmanıdır.