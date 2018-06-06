MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce'ye apolet cevabı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Sivas Bölge İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''99 yıl evvel Sivas'ta milli mücadelenin yol haritası çizilmişti. Kurucu kahramanlar işgalcilere taviz vermemişlerdi. Tam bağımsızlık dışında ikinci bir seçenek tanımamışlardı. İmkansızlık kol geziyordu. Zorluklar fazla düşman ise faaldi. Vatanımız istilaya uğramıştı. Milletimiz yorgun yoksul umutsuzdu. Hükümet çaresiz atıl dağınık iradesiz ve kararsızdı. Uzun savaş yılları Anadolu'yu kasıp kavurmuştu. Küresel vahşet Türk milletinin sahneden silmek için karanlık oyunlarını sahneye çıkarmıştı. Buna rağmen Türk milleti pes etmedi teslim olmadı.

"ADAYLARI TAM BİR GARABET TAM BİR FELAKET"



Türkiye'nin bölünmesi kendilerine 'Millet İttifakı' ismi veren partilerin ortak amacı haline gelmiştir. CHP'nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışıktır. Türk milleti adı millet aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adaylarına bakınız tam bir garabet tam bir felaket. Birisi çıkıyor parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor diğeri 2. Ordu Komutanı'nın apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor.

"NE YAPACAKTI, YUH MU ÇEKECEKTİ?"



Allah bunlara fırsat vermesin. 2. Ordu Komutanı Cumhurbaşkanımızın iftar programına katıldığından dolayı ince ince bozgun siyaseti yapan şahsın hedef tahtasına oturuyor. Neymiş Cumhurbaşkanı'nı alkışlamış ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Düşman mı sevindirecekti?''



