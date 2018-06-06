HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce'ye apolet cevabı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

MHP Lideri Bahçeli, ''2. Ordu Komutanı Cumhurbaşkanımızın iftar programına katıldığından dolayı ince ince bozgun siyaseti yapan şahsın hedef tahtasına oturuyor. Neymiş Cumhurbaşkanı'nı alkışlamış ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Düşman mı sevindirecekti?'' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce'ye apolet cevabı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Sivas Bölge İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''99 yıl evvel Sivas'ta milli mücadelenin yol haritası çizilmişti. Kurucu kahramanlar işgalcilere taviz vermemişlerdi. Tam bağımsızlık dışında ikinci bir seçenek tanımamışlardı. İmkansızlık kol geziyordu. Zorluklar fazla düşman ise faaldi. Vatanımız istilaya uğramıştı. Milletimiz yorgun yoksul umutsuzdu. Hükümet çaresiz atıl dağınık iradesiz ve kararsızdı. Uzun savaş yılları Anadolu'yu kasıp kavurmuştu. Küresel vahşet Türk milletinin sahneden silmek için karanlık oyunlarını sahneye çıkarmıştı. Buna rağmen Türk milleti pes etmedi teslim olmadı.

"ADAYLARI TAM BİR GARABET TAM BİR FELAKET"

Türkiye'nin bölünmesi kendilerine 'Millet İttifakı' ismi veren partilerin ortak amacı haline gelmiştir. CHP'nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışıktır. Türk milleti adı millet aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adaylarına bakınız tam bir garabet tam bir felaket. Birisi çıkıyor parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor diğeri 2. Ordu Komutanı'nın apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor.

"NE YAPACAKTI, YUH MU ÇEKECEKTİ?"

Allah bunlara fırsat vermesin. 2. Ordu Komutanı Cumhurbaşkanımızın iftar programına katıldığından dolayı ince ince bozgun siyaseti yapan şahsın hedef tahtasına oturuyor. Neymiş Cumhurbaşkanı'nı alkışlamış ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Düşman mı sevindirecekti?''


PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Antalya bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman? Antalya bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?
Ankara bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman? Ankara bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli muharrem ince apolet tartışması

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Eskişehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Eskişehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Erzurum bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Erzurum bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Erzincan bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Erzincan bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Elazığ bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Elazığ bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Edirne bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Edirne bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.