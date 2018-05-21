MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sadece insan olmak yetmez, insaf ve irade de gereklidir. Bunlar yetmez, iffet, izzet, ikdam, ikram, ihtiram ve ihtimam lazımdır. Değerleri aşınmış, ruhu tutsak düşmüş, vicdanı uşaklaşmış, kalbi kiralanmış, kavli kararmış kişilerin insan taklidi yapmaları elbette beyhudedir.

"SOSYAL MEDYADAN İFTİRA VE ZEHİR SAÇAN NAMUSSUZLAR"



Sosyal medyadan iftira ve zehir saçan namussuzlar kadar televizyon ekranlarından fitne ve tezvirat yayan namertler vardır ve aslında bir avuç kalmışlardır. Bunlar ki, Türk düşmanlarının ileri karakolu, Türkiye’yi yıkmaya çalışanların erzak ve mühimmat bekçileridir.

Cumhur İttifakı’na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu’na suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir. Ancak nafile!

"YÜKSEK BİR OYLA İLK TURDA BİTER"



Cumhurbaşkanı Seçimi 2.tura kalırmış, Allah’ın izniyle bu iş Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek bir oyla seçilmesiyle ilk turda biter. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybedermiş, bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında, ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır.