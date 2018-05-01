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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

Erken seçim çalışmalarına hızla devam eden MHP, bugün il ve ilçe yöneticilerine bir genelge gönderdi. Genelgede "AK Parti ile hedef birliği içindeyiz" mesajı verildi. Ayrıca MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır." açıklamasını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

İşte o genelgede yer alan ifadelerden öne çıkanlar:

“Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır. Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir.

Türk milleti siyaseti çıkarlarına endeksleyen; tutarsız, ilkesiz, yetersiz, gayesiz, erdemsiz, geçimsiz siyasi tufeylilere şans tanımayacak, elbette pirim ve geçer not vermeyecektir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir. Kandil ve Pensilvanya’nın arkasına saklanarak Türkiye’yi taşlayan CHP bunlardan birisidir. İP’yi FETÖ’ye zimmetleyen, siyasi iliğini fikirsizlikle, ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir.”

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
SEN KOCA BAŞBUĞUN ÜLKÜNÜN KEMİKLERİNİ SIZLATTIN SEN ÜLKÜCÜLERİ ZORA SOKTUN DERDİNNOLMUL İTTİFAK NE OLDU NEDEN TARAF DEĞİŞTİRDİN AÇIKLAYAMADIĞIN SEBEB NEDİR ACABA ALLAH BU HALKI HELAK ETMEDEN DOĞRU KARARA VARMAYI NASİP ETSİN İNŞALLAH
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. Eylem ve söylemlerinle bitirdin partimizi, verdiğim oylara yazıklar olsun.
fetönün sol daşşağı satılık püskevit, kartondan ülkücü seni. Senden evvel ülkücülüğün bir ağırlığı vardı.
dönek kaçkın sen olmayasin. meral aksenerle secime cikmamak icin binbir canbazlik yapip sonunda mahkemenin kararinla hezimete ugrayacagin genel baskanlik seciminden tayyibun mahkemeye ayar cekmesinle kurtuldun.milliyetciler seni bu yaptiklarindan ve iktidar yalakaligindan dolayi affetmeyecektir. oylarini meral aksenere vererek seni sandiga gomecektir
bu bahçeliye yıllardır oy verdiğime pişmanım..yazık ya yazık bahçeli akp ye mhp den daha fazla yarar sağladı..bakın geçmişe görün...MHP yi bölen bahçeli dır..önce hayır hayır sonra evet e döndü..vatanını düşünen ülkücüler ya bahçeliyi gönderecekti yada partiden ayrılacaktı..bu akp ye hizmet eden bahçeli..MHP ye en çok zarar veren isim bahçeli dır
HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ
ülkücü varmı daha. hepsi İYİ oldu
Ülkücü mü kaldı?
80 vekili 40 a düşürdün 5 daha gitti kaldı 35 e bunuda 10 vekile düşürdünmü dört yıl daha koltuk tamam
MERAL İ İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ , BİR DÖNEM DE MECLLİS BAŞKANI YAPAN KİŞİ BU GÜN FETÖCÜ DİYOR SA (ZİSFEREŞ) DİR.
sarayın soytarısı olan bir zat ülkücü harekete liderlik yapamaz....bizi düşürdüğün bu durumdan dolayı seni nefretle yad ediyorum sn.bahçeli
60 yaşındayım..mhp den başkasına gönul vermedim oy da vermediydim..80 oncesi ne badıreler atlattı ulkuculer ama sımdı bakıyorum..acılım yapanlar..fetöyle kol kola gezenler..17..25 aralık dendı..mhp ye yavru muhalefet mhp ve devlet bahcelıye ahlak dışı ıftıra atanlarla yurumek bır ulkucuye asla yakışmaz çok utanç verici bundan dolayı..artık buyuk bır ulkucu cogunlugu bu durumdan rahatsız oldugu için artık ıyı partıye katıldım umarım ulke duzle çıkar ahlaksızca yapılan ışlerden bu ulkekurtulu
Sen ülkücü müsün Bahçeli?
Türk Milliyetçiliğini ayağının altına alıp çiğneyenlerle,bayrağa hakaret edenlerle, pkk ya koridor oluşturanlarla, Türkiye ibaresini tüm kamu kuruluşlarından kaldıranlarla, Sözde Kürdistan bayrağını Türk bayrağının yanında dalgalandıranlarla İttifak yapanı Yani Devlet Bahçeliyi ÜLKÜCÜLER AFFETMEYECEK.. Türk tarihi hiç AFFETMEYECEK.
BİR ÜLKÜCÜ OLARAK RTE OY VERMEM MÜMKÜN DEĞİL MİLLETVEKİLİ ŞEÇİMLERİNDE KOYDUĞUNUZ ADAYLARI BİR GÖRELİM DİGER PARTİLERİ DE GÖREİLİM SONRA KARA VERİRİZ
hep beraber akp ve tayyip gtü yalıyoruz demiş..türlçesi bu..
Ülkücülük kim sen kimsin bay zırtapoz.
ülkücülere en ağır hakareti yapanlar ile kolkola olmaktan memnun olan Balgat ve Mehape ile birlikte değilim gari.
SEN KAYGISIZ OL PİSKEVİT ÜLKÜCÜLER BİLİR NE İŞ YAPACAĞINI BİR DE SEN AYNAYA BAKSAN NE HALE GELDİĞİNİ GÖRSEN Bİ TUHAF OLDUN KIVIRMAKTAN
Ülkemizin beka sorunu yaşadığı bir dönemden geçerken ,ülkesi için gerekli tavrı gösteren Sayın Devlet Bahçeli'ye, sırf Erdoğan düşmanlığı nedeniyle laf eden, fetönün adayı merali destekleyeceğini söyleyen sözde ülkücüler; siz ülkücü falan değilsiniz. Siz sadece dava ile alakası olmayan "ülkücü geçinen kargalarsınız".
Akparti, CHP, iYİPARTİ,Saadet, Vatan, MHP, HDP dahil ortak zihniyet : ''Ben hariç herkes vatan haini.'' Geldiğimiz nokta bu.
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