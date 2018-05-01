MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

İşte o genelgede yer alan ifadelerden öne çıkanlar:
“Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır. Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir.
Türk milleti siyaseti çıkarlarına endeksleyen; tutarsız, ilkesiz, yetersiz, gayesiz, erdemsiz, geçimsiz siyasi tufeylilere şans tanımayacak, elbette pirim ve geçer not vermeyecektir
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir. Kandil ve Pensilvanya’nın arkasına saklanarak Türkiye’yi taşlayan CHP bunlardan birisidir. İP’yi FETÖ’ye zimmetleyen, siyasi iliğini fikirsizlikle, ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir.”
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