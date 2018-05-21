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MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kırıkkale’de hükümlü bulunan ancak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya Ankara il teşkilatı aracılığı ile geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. Çakıcı ise “sıhhati ile yakınen ilgilendiğini” söylediği Bahçeli’ye teşekkür etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “genel af” önerisinde Çakıcı’dan, “ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” ifadeleri ile bahsetmişti. Çakıcı, Bahçeli’nin bu önerisine, “Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin Meclis’te benimle ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. Çakıcı’nın, “Seçimlere 15 gün kala mutlaka bir yazı daha yazacağımın bilinmesini isterim” açıklaması da dikkat çekmişti.

Çakıcı, kısa bir süre sonra hükümlü bulunduğu Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastenesi’ne kaldırılmıştı.

'YAKINEN İLGİLENEN BAHÇELİ'

Bahçeli’nin, önceki gün akşam saatlerinde, Çakıcı’nın tedavi gördüğü hastaneye Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve Baştuğ’un Başdanışmanı Murat Taner’i gönderdiği öğrenildi. Baştuğ ve Taner, Çakıcı’ya Bahçeli’nin geçmiş olsun dileklerini iletti. Çakıcı da avukatı Can Sevinç ve basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile Bahçeli’ye teşekkür mesajı yayımladı. Çakıcı, mesajında, “Sıhhatimle yakinen ilgilenen Sayın Devlet Bahçeli’ye kalbi teşekkürlerimi, kendileri adına gelen Ankara MHP İl Başkanı ve Yardımcısına, Kırıkkale ve Keskin’li dostlarıma, ayrıca Türkiye’deki ve yurtdışındaki tüm sevenlerime kalbi sevgilerimle, kamuoyuna saygılarımı arz ederim” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP kırıkkale alattin çakıcı Ankara

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ha çetelere geçmiş olsun dedin ha teröriste. aynı şeydir. sana ve partine yakıştıramadım. siyaseti bırak git evinde ölümünü bekle.
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