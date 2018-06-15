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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 20:48 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nın birinci günü partililerle bayramlaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin taktığı yüzük ile rozet dikkat çekti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde partililer ile bayramlaştı. Bahçeli’nin bayramlaşma programında taktığı 8 köşeli yüzük ile yüzüğü tamamlayan rozet dikkat çekti.

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8 KÖŞELİ SELÇUKLU YILDIZI

8 köşeli Selçuklu yıldızı; Rabbine şükretmek, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat ve cömertlik anlamlarına geliyor.

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CEKETİNDE DE 8 KÖŞELİ ROZET VARDI

Yüzüğün üstündeki yay ve ok, Bozok ve Üçok boylarını temsil ediyor. Yüzüğün çevresinde ise eski Türk alfabesi ile yazılı 24 Türk boyunun isimleri bulunuyor. Bahçeli’nin ceketinde de aynı şekilde üç hilalin olduğu 8 köşeli bir rozet olduğu görüldü. (İHA)

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Devlet Bahçeli MHP yüzük 8 köşeli Selçuklu yıldızı

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