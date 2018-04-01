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MHP Malatya Teşkilatında birlik toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar düzenlenen birlik toplantısında İlçe Başkanları ile bir araya geldi.Toplantıda konuşan Başkan Avşar, “Bu dava şehit kanları ile sulanmış bir davadı.

MHP Malatya Teşkilatında birlik toplantısı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar düzenlenen birlik toplantısında İlçe Başkanları ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Başkan Avşar, “Bu dava şehit kanları ile sulanmış bir davadı. Kıvançta ve tasada bir ve beraber olmalıyız. Birlik ve beraberlik, şimdi değilse ne zaman olacak?. Bu davaya Allah rızası için sahip çıkacağız. Bütün ilçe başkanlarımızdan razıyız. Çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sürdürmekteyiz. Bundan sonra da bildiğiniz gibi önümüzde seçimler var. Bu seçimlere MHP Malatya teşkilatı olarak hızlı ve akılcı akabinde istişareli bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.
Düzenlenen birlik toplantısının ardından, MHP İl Başkanı Avşar, İlçe Başkanları ile birlikte MHP 12.Kurultayı sonrası MYK üyeliğine seçilen Ömer Ekici’ye hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

MHP Malatya Teşkilatında birlik toplantısı

MHP Malatya Teşkilatında birlik toplantısı

MHP Malatya Teşkilatında birlik toplantısı

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