MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı dolayısıyla Beştepe'deki anıt mezarı başında anılıyor. Tören alanına on binlerce kişi aktı. Törende MHP Lideri Devlet Bahçeli konuştu. "Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" diyen Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle: Türkeş Bey Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur. 1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakkatli yolculuğu bunun ispatıdır.

Yarım asıra yaklaşan kutlu davamızı memleketimizin ve milletimizin bekasına adadık.Merhum Türkeş bey inancın kararlığın engelleri aşmada en etkili yol olduğunu göstermiştir. MHP dün olduğu gibi bugün de ülkülerinden kopmadı. 15 Temmuz FETÖ ihaneti ile ortaya çıkan tehditler milli birliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye tehdit altındayken biz ayrı gayrı düşemeyiz. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı ile öne atılmalıydık nitekim öyle de yaptık