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MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefatının 21. yılı dolayısıyla Beştepe'deki anıt mezarı başında anıldı.Tören alanına binlerce kişi aktı. Törende konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" dedi.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı dolayısıyla Beştepe'deki anıt mezarı başında anılıyor. Tören alanına on binlerce kişi aktı. Törende MHP Lideri Devlet Bahçeli konuştu. "Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" diyen Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle: Türkeş Bey Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur. 1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakkatli yolculuğu bunun ispatıdır.

Yarım asıra yaklaşan kutlu davamızı memleketimizin ve milletimizin bekasına adadık.Merhum Türkeş bey inancın kararlığın engelleri aşmada en etkili yol olduğunu göstermiştir. MHP dün olduğu gibi bugün de ülkülerinden kopmadı. 15 Temmuz FETÖ ihaneti ile ortaya çıkan tehditler milli birliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye tehdit altındayken biz ayrı gayrı düşemeyiz. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı ile öne atılmalıydık nitekim öyle de yaptık

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Anahtar Kelimeler:
MHP Alparslan Türkeş Beştepe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
TÜRKEŞİN davasına en büyük ihaneti bahçeli yapmıştır...Türkeşin evlatlarını bile yıldırdı,sindirdi bıraktı gitti ülkücüyüm diyen herkes...
mekanın cennet ruhun şad olsun REİS bıraktıgın yolda ilerliyoruz davamızdan yolumuzdan ölüm bile ayıramaz bizi Ne MUTLU TÜRKÜM DİYENE ???|'??????'??|${p
Allah rahmet eylesin
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