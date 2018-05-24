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MHP Şanlıurfa milletvekili adaylığında değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

MHP Şanlıurfa milletvekili adaylığında değişiklik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şanlıurfa milletvekili adayı İsmet Sarmaca'nın yerine Ahmet Güllü'nün gösterildiği bildirildi.

MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, listelerinden 12. sırada yer alan İsmet Sarmaca'nın dosyasındaki eksiklikler nedeniyle yerine Ahmet Güllü'nün gösterildiğini söyledi.

Güneş, Sarmaca ile ilgili bir sıkıntılarının bulunmadığını belirterek, seçim çalışmalarında parti için çalıştığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Güllü İsmet Sarmaca MHP Şanlıurfa Milletvekili adayı

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