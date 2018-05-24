MHP Şanlıurfa milletvekili adaylığında değişiklik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şanlıurfa milletvekili adayı İsmet Sarmaca'nın yerine Ahmet Güllü'nün gösterildiği bildirildi.
MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, listelerinden 12. sırada yer alan İsmet Sarmaca'nın dosyasındaki eksiklikler nedeniyle yerine Ahmet Güllü'nün gösterildiğini söyledi.
Güneş, Sarmaca ile ilgili bir sıkıntılarının bulunmadığını belirterek, seçim çalışmalarında parti için çalıştığını kaydetti.
AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum