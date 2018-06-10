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MHP seçim otobüsünün camı kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 01:31 | Son Güncelleme

MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Eyyüp Yıldız: - "Otobüsümüz, şehidimize taziyeye gittiğimiz sırada, Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen aşağılık terör örgütü mensuplarının saldırısına maruz kaldı. Allah'ın izniyle yılmayacağız, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz"

MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Eyyüp Yıldız, şehit evine taziye ziyaretine gittikleri sırada otobüslerinin camının kırıldığını belirterek, "Otobüsümüz, Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen aşağılık terör örgütü mensuplarının saldırısına maruz kaldı. Allah'ın izniyle yılmayacağız, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın da içinde bulunduğu konvoyla Elmadağ ilçesindeki şehit evine taziye ziyaretine gittiklerini belirtti.

Bu sırada otobüslerinin ön camının gelen bir taşla kırıldığını ifade eden Yıldız, "Otobüsümüz, şehidimize taziyeye gittiğimiz sırada, Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen aşağılık terör örgütü mensuplarının saldırısına maruz kaldı. Allah'ın izniyle yılmayacağız, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Tüm partilileri sükunete davet ettiklerini söyleyen Yıldız, "Aziz Türk milleti bu tip badireleri çok atlattı. Vatandaşlarımız, 15 Temmuz'daki kalkışmada, tanklara, toplara, silahlara göğsünü siper etti. Bizi bu tür provokasyonlarla, taşlamalarla hiçbir kimse yıldıramayacak." ifadesini kullandı.

Otobüsün şoförü Ali Osman Kırbıyık'ın, gözüne kaçan cam parçaları nedeniyle Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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cumhur ittifakı mevlüt karakaya MHP Milletvekili Adayı Eyyüp Yıldız

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