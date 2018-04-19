MHP Söke İlçe Başkanı Öztürk’ten kırgınlara çağrı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk, Türkiye’de gündemin hızlı değiştiğini, yapılan açıklamayla seçim sürecine girildiğini ve bu süreçte Türk milletinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
MHP İlçe Başkanı Veysel Öztürk’ün en çarpıcı açıklaması parti içinde fikir ayrışması yaşadığı isimlere yaptığı çağrı oldu. Bu açıklamadan son dönemde fikir ayrılığına düştükleri 4 belediye meclis üyesi de nasibini aldı. Öztürk açıklamasında; “Söke’de MHP Kimliği ile siyaset yapan yada yapmakta olan, geçmişte bu partiye gönül vermiş, parti kimliği ile hareket eden 4 belediye meclis üyemiz dahil olmak üzere geçmişte olan tüm olumsuzlukları geride bırakıp, bundan sonra MHP Teşkilatı şemsiyesi altına gelmelerini iletiyorum. Çünkü MHP’de siyaset ancak ve ancak teşkilatta yapılabilir. Farklı fikirlerde olabiliriz ancak içinde bulunduğumuz durum bizlerin bir arada olmasını gerektiriyor. Bundan önceki dönemlerde bilerek yada bilmeyerek, isteyerek yada istemeyerek, hata yada yanlış davranış içinde bulunan arkadaşlarımız bundan sonraki dönemde siyasi hayatlarına devam etmek istiyorlarsa MHP çatısı altına gelip siyasi arenada bulunmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu arkadaşların siyaset arenasında ya kenara çekilip gönüllü bir nefer olarak partiye hizmet etmeleri yada başka yerlerde olmak istiyorlarsa MHP kimliğinden sıyrılmaları gerekiyor” dedi.
Seçime yaklaşık 64 gün kaldığını, Aydın’dan 8 milletvekilinin çıkacağını belirten MHP İlçe Başkanı Veysel Öztürk Söke’den bir milletvekilini meclise göndermek istediklerini söyledi. Üzerinde uzlaşılacak bir adayın çıkması halinde sıralamada ikinci sırayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Veysel Öztürk, “Bu konuda vebal ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Yeter ki adayımızı belirleyelim. Bu anlamda aday olmak isteyen, sorumluluk alıp hizmet etme arzusunda olan herkese kapımız açık” dedi.
24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlere MHP Söke İlçe Teşkilatı olarak hazırız diyen Veysel Öztürk; uzun süredir sahada yürüttükleri çalışmalar nedeniyle süre kısa da olsa seçim sürecinde zorlanmayacaklarını belirtti.
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