MHP'de aday adaylığı başvuru kayıt bürosu

ANKARA - MHP Genel Merkezi'nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlandı.
24 Haziran’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi ile ilgili karardan sonra MHP Genel Merkezi'nde de aday adaylarının yapacakları başvuru için hazırlıklar başlatıldı.
Bu kapsamda, parti genel merkezinde Gün Sazak Konferans Salonu ile Dündar Taşer Kütüphanesi'nin bulunduğu alanda 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlandı. Alanda kurulan masalar, kırmızı beyaz örtülerle örtüldü.
Çalışmalar devam ederken alana gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, incelemelerde bulundu ve çalışanlardan bilgi aldı.
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