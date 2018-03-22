MHP'de yeni MYK ilk toplantısını yapacak

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Cumartesi günü Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak.

MHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'ta gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay sonrasında ilk MYK ve MDK toplantısı, 24 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacak.

Kurultayda seçilen yeni MYK ve MDK üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret edecek.