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MHP'de yeni MYK ilk toplantısını yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, Cumartesi günü Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplanacak - Yeni MYK ve MDK üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir ve Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Cumartesi günü Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak.

MHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'ta gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay sonrasında ilk MYK ve MDK toplantısı, 24 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacak.

Kurultayda seçilen yeni MYK ve MDK üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
MHP MYK toplantısı

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