MHP'den Sivas'ta 'Cumhur İttifakı' konseri

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Cumhur İttifakı Konseri' kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan hayranlarıyla buluştu.
İnönü Bulvarı, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde düzenlenen konsere MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Merkez İlçe Başkanı Metin Topçu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Rıfat Kalkan, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, MHP Sivas milletvekili adayları ve yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program da sahneye çağrılan milletvekili adayları vatandaşları selamladı. Ardından Sivas Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Konser öncesi vatandaşlara hitap eden MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, "24 Haziran seçimlerinde bu ruh ve duruşun devamı için Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a, mecliste ise 15 Temmuz sürecinde dik duruşu ile milletimizin gönlünde taht kuran bilge liderimize desteklerinizi bekliyoruz. Vereceğiniz her oy haçlı artıklarına, şer odaklarına FETÖ hainlerine birer cevap olacaktır. Cumhur İttifakı bin yıllık kardeşliğin teminatıdır" dedi. Konuşmanın ardından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıktı. Yıldızdoğan seslendirdiği parçalarla vatandaşları coşturdu.
24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi
Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı
Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum