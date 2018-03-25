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MHP'li Adan "Otizm Farkındalık Programı"na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan: - "Yaşadığımız bu coğrafyada adaletin teşekkülü, haksızlığın ortadan kalkması konusunda da Cenab-ı Allah milletimize yardım etsin, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu yanan coğrafyaya bizim dışımızda hiç kimse adalet getiremez" - "(Otizim) Bu konuda parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin desteğini sağlayacak bir çalışmayı en kısa zamanda önünüze getireceğimizden hiç endişe etmeyin. Ben bunu bir ibadet olarak görüyorum. Otizimli, bugün sizin çocuğunuz, yarın benim torunum veya kardeşimin çocuğu olarak karşımıza çıkabilir"

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Yaşadığımız bu coğrafyada adaletin teşekkülü, haksızlığın ortadan kalkması konusunda da Cenab-ı Allah milletimize yardım etsin, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu yanan coğrafyaya bizim dışımızda hiç kimse adalet getiremez." dedi.

Adan, partisinin Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen "Otizm Farkındalık Programı"na katıldı.

Burada konuşan Adan, dünyanın içinde bulunduğu şartlarda bir sosyal olgu olarak ortaya çıkan otizimle ilgili bir toplantı yapıldığı için çok memnun olduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak otizmli bireylerin ve ailelerinin emrinde olduklarını dile getiren Adan, "Bu konuda parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin desteğini sağlayacak bir çalışmayı en kısa zamanda önünüze getireceğimizden hiç endişe etmeyin. Ben bunu bir ibadet olarak görüyorum. Otizimli, bugün sizin çocuğunuz, yarın benim torunum veya kardeşimin çocuğu olarak karşımıza çıkabilir." diye konuştu.

Celal Adan, otizmin herkesin meselesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki biz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak kabul eden bir inancın sahibi olarak, bu meseleyi de dünyada örnek olacak şekilde çözmek, buna yakalanmış olan çocukların hayata intibakında öncü olacağımızdan dolayı da endişe duymuyorum. Çünkü biz dünyada örnek şeyler yapmış bir milletin çocuklarıyız. Bayrampaşa İlçe Teşkilatımızın inşa ettiği bu faaliyet, sadece Bayrampaşa'nın değil, Türkiye'nin meselesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak bu meselenin takipçisi olacağımı söylemek istiyorum. Bu mesele sadece aileyle çözülebilecek bir mesele değil. İşin içinde belediye, kamu kuruluşları, devlet olmalı, toplum da bu işe hazır olmalı. Sadece bir aileye bırakılarak çözülecek bir mesele değildir. Dolayısıyla herkesi bu işin içine katmayı Allah bize nasip etsin. Bir milletvekili olarak tüm ailelerin emrinde olmaktan şeref duyarım."

- "Türk askeri bugün orada barışa, adalete öncülük yapmakta"

Adan, Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, "Afrin'de şehitlerimiz var. Üzülerek ifade ediyorum, Türkiye'de bazen milletimizin birliğinin, devletimizin geleceğinin, menfaatlerinin korunması konusunda olan fikir ayrılıkları bizi ziyadesiyle üzmektedir. Yanı başımızda, büyük bir hazırlığın yapıldığı, tankların, uçakların düşürüleceği oranda hazırlıkların yapıldığı, kilometrelerce sığınakların yapıldığı Afrin'den bahsediyoruz. Bölücülerin, terör örgütünün ve terör örgütü uzantılarının 'Biz sırtımızı elbette PYD'ye dayıyoruz' dedikleri bir süreçte, sizin yetiştirdiğiniz, sizin şefkatinizle, merhametinizle yetişmiş olan Türk askeri, bugün orada barışa, adalete öncülük yapmakta ama bir gül bahçesine sokarcasına da şehitler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın Irak işgaline ve sonrasında yaşananlara değinen Adan, "Dolayısıyla yaşadığımız bu coğrafyada adaletin teşekkülü, haksızlığın ortadan kalması konusunda da Cenab-ı Allah milletimize yardım etsin, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu yanan coğrafyaya bizim dışımızda hiç kimse adalet getiremez." dedi.

Etkinlikte, üniversiteden mezun olacağı dönem, 21 yaşındayken otizim teşhisi alan ve şu anda Hollanda'da yaşamasına rağmen, ülke ülke gezerek otizimli bireylere ve ailelere verdiği konferans ve seminerlerle deneyimlerini paylaşan Birsen Başar da seminer verdi.

Etkinliğe, MHP İstanbul İl Başkanı Memet Bülent Karataş, Bayrampaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Fikret Turan ile otizimli bireyler ve aileleri katıldı.

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Afrin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan Otizm Farkındalık Zeytin Dalı Harekatı

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