İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Yaşadığımız bu coğrafyada adaletin teşekkülü, haksızlığın ortadan kalkması konusunda da Cenab-ı Allah milletimize yardım etsin, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu yanan coğrafyaya bizim dışımızda hiç kimse adalet getiremez." dedi.

Adan, partisinin Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen "Otizm Farkındalık Programı"na katıldı.

Burada konuşan Adan, dünyanın içinde bulunduğu şartlarda bir sosyal olgu olarak ortaya çıkan otizimle ilgili bir toplantı yapıldığı için çok memnun olduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak otizmli bireylerin ve ailelerinin emrinde olduklarını dile getiren Adan, "Bu konuda parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin desteğini sağlayacak bir çalışmayı en kısa zamanda önünüze getireceğimizden hiç endişe etmeyin. Ben bunu bir ibadet olarak görüyorum. Otizimli, bugün sizin çocuğunuz, yarın benim torunum veya kardeşimin çocuğu olarak karşımıza çıkabilir." diye konuştu.