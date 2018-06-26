HABER

MHP'li Akçay, İnce'ye yüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

MANİSA'da MHP'den milletvekili seçilen Erkan Akçay, milletin MHP'yi TBMM'de kilit parti yaptığını ve denetleme görevi verdiğini söyledi.

MHP'li Akçay, İnce'ye yüklendi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da MHP'den milletvekili seçilen Erkan Akçay, milletin MHP'yi TBMM'de kilit parti yaptığını ve denetleme görevi verdiğini söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de yüklenen Akçay, "Komutanın apoletini sökmeye çalışanlar, şimdi Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun rozetini sökmeye çalışmaktadır" dedi.
MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili değerlendirme yaptı. MHP'nin iyi bir sonuç çıkardığını söyleyen Akçay, Manisa'daki 10 milletvekilinden 6'sını 'Cumhur İttfakı'nın kazandığını belirtti. Partililerine seçim çalışmaları için teşekkür eden Akçay, "MHP, mecliste güçlü bir şekilde yer almıştır. Sandalye sayımız artmış, maksat hasıl olmuştur. Sandıktan çıkan irade Türkiye'deki kriz tellallarını şaşkına çevirmiştir. Türk milletinin iradesine ipotek koymak isteyenleri bozguna uğrattık. 24 Haziran'da tarihi bir başarıya imza attık. Türk milleti, Milliyetçi Hareket'i TBMM'nin hem kilit partisi yapmış, hem de denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir" dedi.
İNCE'Yİ HEDEF ALDI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyası sırasındaki sözlerine de değinen Akçay, "24 Haziran'da yapım ittifakı kazanmış, yıkım ittifakı kaybetmiştir. Yıkım ittifakının siyasi parti ayağı olarak CHP ve İYİ Parti, bu seçimin en fazla kaybedenleridir. Abidik, gubidik siyaset yapanlar kaybetmiştir. Aynı şekilde kamuoyu araştırma şirketlerinin tamamı kaybetmiştir. MHP'yi yüzde 4'lerde gösterip siyaset sahnesinden silmenin taşeronluğunu üstlenen bu şirketlerin yüzleri kızarmalıdır, ar damarları çatlamalıdır. Komutanın apoletini sökmeye çalışanlar, şimdi Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun rozetini sökmeye çalışmaktadır. Türk milletinin iradesine rağmen siyaset yapanlar, 'Eski sisteme döneceğiz, yıkacağız, satacağız, yok edeceğiz' söylemiyle Türkiye'yi uçuruma sürükleme hedefinde olanlar kaybetmiştir. Milli iradeye rağmen, hukuka rağmen milletvekillerini İYİ Parti'ye kiralayan, seçmenlerini HDP'ye pazarlayan CHP kaybetmiştir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklamasıAKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.