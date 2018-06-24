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MHP'li Akçay'dan seçimin önemine vurgu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:52 | Son Güncelleme

MANİSA'da oyunu kullanan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili, 1'inci sıra milletvekili adayı Erkan Akçay, seçimin önemine vurgu yapıp ülkeye hayırlı olmasını diledi.

MHP'li Akçay'dan seçimin önemine vurgu

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da oyunu kullanan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili, 1'inci sıra milletvekili adayı Erkan Akçay, seçimin önemine vurgu yapıp ülkeye hayırlı olmasını diledi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olan, partinin 1'inci sıra adayı Erkan Akçay, oyunu Cemal Ergün İlkokulu'nda eşi Naciye Akçay ile birlikte kullandı. 1406 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra konuşan Akçay, "Bu seçim, diğer seçimlerden daha önemli ve farklı bir seçim. Çünkü artık yarından itibaren Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçecek. Adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu bakımdan ülkemizin istikrarı, geleceği, istiklali ve bekası bakımından çok önemli bir seçimdir. Bu seçimden geriye dönüş de söz konusu değildir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da ülkemizin istiklaline, istikbaline, güvenliğine, huzuruna hizmet edecek bu yapıda gerekli takdiri yapacaklarına inanıyoruz ve sonuçlarının da ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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MHP'li Akçay'dan seçimin önemine vurgu

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