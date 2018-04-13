MHP’li Başkan Mesut Samanlı’dan Miraç Kandili kutlaması

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Samanlı mesajında “Miraç, alemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur. Dostluk ve yardımlaşmanın, feyiz ve bereketin coştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı ve yüce peygamberimizin en yüksek mertebeye ulaştığı Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine Milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, esnaf ve tüccarımızın, çok değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam Âlemi’nin mübarek Miraç Kandilini kutlar, bu mümtaz gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.