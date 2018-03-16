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MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

6. Küresel Bakü Forumu'na katılan İhsanoğlu, konuşması esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. İbrahimov: - "Arka duvar damarı genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor"

BAKÜ (AA) - MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı.

Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhsanoğlunun göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini, kendisine arka aşağı duvarın keskin miokard infarktüsü teşhisinin konulduğunu söyledi.

Muayene sırasında İhsanoğlunun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiğini belirten İbrahimov, "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Firdovsi İbrahimov MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu

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