MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “2019’da Erdoğan’ı destekleyeceğiz” açıklaması sonrasında KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara, önceki gün kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AKP ile MHP'nin ittifakının konuşulduğu bu günlerde, Cilara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la 2015 yılında yaptığı programın görüntülerini paylaştı. Odatv'nin haberine göre programda, "Anayasayı uygulamıyor Recep Tayyip Erdoğan" diyen Yalçın, "Çözüm süreci tek başına vatana ihanet suçudur" diye belirtiyor.

Yalçın'ın, Erdoğan için, "Yargılanmalıdır. Suçu sabittir. Tabii bu kararı yargı verir. Genleriyle oynadıkları HSYK'yı ve yine genleriyle oynadıkları emniyet teşkilatını asli mecrasına döndürdükten sonra, bu cesaretli insanlar ortaya çıkacak ve gerekeni yapacaktır" dediği görülüyor.