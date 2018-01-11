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MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 10:13 | Son Güncelleme 5 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “2019’da Erdoğan’ı destekleyeceğiz” açıklaması sonrasında KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “2019’da Erdoğan’ı destekleyeceğiz” açıklaması sonrasında KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara, önceki gün kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AKP ile MHP'nin ittifakının konuşulduğu bu günlerde, Cilara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la 2015 yılında yaptığı programın görüntülerini paylaştı. Odatv'nin haberine göre programda, "Anayasayı uygulamıyor Recep Tayyip Erdoğan" diyen Yalçın, "Çözüm süreci tek başına vatana ihanet suçudur" diye belirtiyor.

Yalçın'ın, Erdoğan için, "Yargılanmalıdır. Suçu sabittir. Tabii bu kararı yargı verir. Genleriyle oynadıkları HSYK'yı ve yine genleriyle oynadıkları emniyet teşkilatını asli mecrasına döndürdükten sonra, bu cesaretli insanlar ortaya çıkacak ve gerekeni yapacaktır" dediği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Twitter Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli çağlar cilara

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Eyy bahçeli pkk yı haburda alkışlayıp oslo da buluşan dolmabahcede nikah kıyanlara pyd ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıranlara barzani ile megri megri halay çekenler pacavrasini Ankara'ya asanlara Andimizi kaldıran T.C yi silen TÜRK devletine 90 yıllık reklam arası diyen Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlarına baston olmuşsun... işte bu yüzden TÜRK kanı tasiyanlarin IYI partiyi desteklemek vatan borcudur..Ne Mutlu Türküm Diyene!..
su anda pkk nerde foto nerde bu soruyu kendinize bir sorun eger acilim sureci olmasaydi hendeklere izin verilmeseydi hala oradaki halkin destegini aliyor ve senin istedigin oluyordu sen ve senin zihniyetini inandirmak zaten imkansiz sonuc olarak acilim surecinden sonra pkk nin ve siyasi ayaginin yaptiklari kendilerini bitirdi bu bir strateji senin o bos beynin zaten anlamayacagi icin ugrasmaya degmez avrupadan ve icimizdeki pkk seviciler yani nasil salladik ama diyenler ve tv de saz caldirip meclise sokanlarin nasil sesi cikmiyor cunku strateji tuttu... sen boyle devam et ...
MHP AKP İLE İTTİFAK YAPINCA BİRİLERİNİN İŞİNE GELMİYOR DEMEK!ŞİMDİYE KADAR NE CUMHURBAŞKANLARI GÖRDÜK ADAMLAR VİSKİ İÇİP POZ VEREREK TÜRKİYEYİ İMFYE BORÇLANDIRIRKEN DIŞ GÜÇLERE BOYUN EĞERKEN VATANA İHANET OLMUYORDA ERDOĞAN ÇÖZÜM SÜRECİNİ BAŞLATIP İYİNİYET GÖSTERİNCEMİ VATANA İHANET OLUYOR? BENCE BU İTTİFAKI KABULLENMEYİP ERDOĞANA ÇAMUR ATANLARI İYİCE BİR ARAŞTIRIP ANALİZ ETMELİYİZ SONLARI YA FETÖCÜ YADA CIA AJANI ÇIKIYOR
@reprezant25 fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu kimdi pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet edenlere karşı hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan hainlere karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur
devlette iyi niyet olmaz.devlet politikası olur.devlette iyi niyet feto gibi bir canavar çıkardı ortaya,devlette iyi niyet bitmiş pkk yı şahlandırdı.dış borcun gerçekten bittiğine inanıyor musun.peki bu devlet kendine muhalefet olan herkesi terörist ilân ederken neden gerçek teröristlere iyi niyet gösteriyordu.herkes ajan herkes fetocu herkes pkk lı.açılım sürecinde bahçeli akp ye akpkk diyordu.bu ülkede herkes fetocu ama akp liler değil öylemi.senin zekâ yaşın kaç.
doğru söylemiş.malezyaya kaçmazsa,yedi kule zindanlarına atılır inşallah.
bunların bi dediği bi dediğini turmuyorki atama tayin istiyormuş bunak 40 mv düşen milliyetçi parti başkanı kürt partisi seni ikiye katladı %5 leri görünce 2019 buraktı 2023 lere kadar gitti ama nafile söylede senin yardımcıların kendine yeni iş sende itttifak felan cb yardımcılığı isteseydin gittiğinde sana versiğim oylar için o kadar öfkeliyimki sırf sola gitmesin diye verdim ama allah akşeneri çıkarttı
Her doğruyu her yerde söylemek bazen iyi olmaya bilir. 1 ay içerisinde Genel başkan yardımcılığını bırakması istenecek sonrasında hiçbişey olmamış gibi hayat devam edecek.Olan gerçekleri söyleyene olacak...
BEN YALNIZ CUMHURİYETCİLERE ATATÜRKCÜLERE İNANIRIM GÜVENİRİM GAYRISI YALANDIR
mhp liler bu konuşmalarda yalar,yutar yani bu mhp ye asla güvenilmez bahçelinin başında olduğu bir sistemde.
doğru söylemiş gerçek bu
2019 a varmadan çok şey yasayacagız belli oldu
inşallah
dün dündür bügün bugün
Cılara efendı Batık koy bakkalı gıbı eskı hesapları karıstırıp durmada yenı haberlerın varsa onları ver tabı verebılıyorsan, ama bırılerı sana eskı haberlerı gundeme getır ortalık karıssın dıyorsa o zaman devam et, ama sunu unutmakı TURK Mılletı kendısını aptal yerıne koyanlardan kat be kat akıllıdır zekıdır,
bunlarda öğrendi ya şimdi kişisel görüşüdür bizi bağlamaz derler hemen..
Siz de Adam mısınız be.. Yazıklar olsun....! Dünya'yı, Türkiye'yi bu hale getirenlerin hepsini Allah bildiği gibi yapsın inşallah.. Kim Adammış? CHP 'mi? HDP mi? MHP'mi? Kim oy verilecek adam burda sorarım size? Kürtlere mi oy vereceğiz ya... Türkiye gitsin mi elden Allahın bir numaralı hain kürt milletine? Onu mu istiyorsunuz anlamadım ki ben. Azıcık mantık azıcık mantık.... Allah düşünme yeteneği vermiş size, EY İNSANOĞLU!!!
siyasette düne takılı kalanlar geleceğe yön veremez. APTALIN biri 2015 te yapılan konuşmayı buraya taşımış hepsi budur. şimdi vatan için iş birliği zamanıdır.
Doğan medya ne yazmıştı."Tayyip'in siyasi hayatı bitti.Muhtar bile olamaz..."Geçmişi karıştırırsak en fazla mahkum olması gereken doğan medyadır.Bu yorumu yayınlayabilecekler mi? Merak ediyorum.....
Bunlar Para ve gücü bulana kadar milliyetci muhalifti
cahillerle oturup kalkarsan olacağı söylem bu olur,islam üzerine olalım önemli olan allahın yarğılamasında huzura ermektir,çözüm sürecinde hainlere fırsat verildi ve köpek sahibinin sözünden çıkmadı süreci baltaladı,köprklere ceza kesmede kim önayak oldu ona bakarım boş laflara karmımız tok başkanı yemek için cehenneme odun olmaya razı bedbahlar allah size hidayet nasip etsin.
reprezant şimdide görüyoz yolsuzlığın boyutu avrupayı aştı abedeye kadar gitti biz hala hırsızlığın milli olduğunu dinliyoruz mhpli semih yalçın kimki ne demişse bahçelinin talimatıyla demiştir bahçelide saraya yamandı belkşde affa uğradı saray sözcüsü oldu hah ha hah ha ne olduğunu anlayamadım aynı brezilya dizisi gibi reprezant yalakası ne dersin
Bitmiş tükenmiş bir MHP neden bukadar gündemde tutulmaya çalışılıyor.
Geçti borun pazarı..,Sür eşeğini ..,Niğde'ye ..,O'dönemler kapandı,uyanlar uyansın artık,geçmişte yapılan oyunlar gibi bu ülkede kimse ,Bir devlet adamını VATAN'a ihanetten yargılayamaz..!
bir söylediğiniz,bir söylediğinizi tutmuyor.bunlar nasıl tutarsız insanlar?
semih de akpli boşverin
DEVRET BAHÇELİ neler söyledi neler.amma sonra tüm söylediklerine rağmen ŞAHSİYETİ-MERTLİĞİ-İNSANLIĞI UNUTUP HERŞEYİ BİRİNE DEVRETTİ BAHÇELİ.
ödü patlamıştır Reisin değil mi? harbiden boş haber müdür mynet.. habere bakarım haber mi diye bir de yazana..son dakika haber dememiş Allahtan. Kör doğanın uşakları sizi
Güzelim canım memleket kimlere kaldı yaa.
2019 için iki cephe oluşuyor birisi erdoğanı ne pahasına olursa olsun devirmek için uğraşan abd ve israile hizmet eden cephe diğeri de erdoğanın yanında olup devleti milleti ve vatanı için çalışan cephe abd israil vb. ülkeler neden erdoğanı devirmek istiyor bunu iyi araştırın devlet bahçelinin neden erdoğanın yanında yer aldığını anlarsınız ne yapacaktı bahçeli hdp chp ittifakında mı yer alacaktı tabiki vatan için devletin yanında yer aldı, büyük israil için feto pkk vb. unsurları kullanan ülkeler emellerine erdoğan olduğu müddetçe ulaşamayacaklar bunun farkındalar
Bu haberle ve devamlarıyla birbirine düşüreceksin güya :D komiksiniz vesselam...
he canım he canın başka ne istiyor idamda edelimmi dikkat et az sonra kemik yağmaya başlıyacak.köpekler istedi diye atlar ölmüyomuş canım be
semikh yalçına behemahal fetöden soruşturma açılmalıdır!
SİYESETIN DEGİŞMEZ YUZU DUN VATAN HAINI DEDIGINIZLE BUGUN ORTAK HAREKET EDECEKSIZ SONRADA ÇIKACAKSINIZ VATAN MILLET SAKARYA DIYECEKSINIZ MILIYETÇILIGINIZ BU KADAR SIZIN ARTIK SIYESILER SADECE KENDILERINE GULDURUYORLAR
AKP ve ekibi de MHP de bir Amerikan ve CİA projesidir..Ilımlı islam ve Türkçülük (Ziya Gökalp"in türkçülünü ayrı tutuyorum) projesi. amaç o günün SCCB sinin güneye yayılmasını önlemek ve Türk cumhuriyetlerini ele geçirerek karışıklık çıkarmak.Tabiibki amarikan çıkarlarını korumak ve hizmet etmek.Bu proje 15 yıldan beri Türkiye"de maalesef iktidardadır.MHP ülkücüleri bir arada tutabilmek adına geçmişte AKP ye muhalefet ediyor göründü.Bu da aldatmacaydı..Şimdi gelinen noktada bu iki ABD projesinin ürünleri aynı amaç doğrultusunda birleşt.Türk halkı bunun farkına varacaktır er yada geç.
Hangi semoş doğru söylüyor? Dünkü mü? Bugünkü mü?
buna ne yorum yapalım bilmiyorum ki..
Nasıl olsa bu söylediklerini yalar. Durmuş bir saat bile günde iki kez doğruyu zamanı gösterir. Bu açıklama da O'nun siyasi hayatı boyunca söyleyebileceği iki doğrudan biridir.
Adama sormazlarmı "bu ne lahana turşusu bu ne perhiz" Genelbaşkanı ne yapıyor, yardımcısı ne diyor. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Bu adamlar partiyi resmen bitirdi.
evet halk artık susmuyor korkmuyor çekinmiyor birlikten kuvvet doğar gerekirse halk devrim yapacaktır özgür bir türkiye için biz paralı yol yabancı şirketler demir kiliseler istemiyoruz biz üretm birlik beraberlik 1000 yıllık kardeşliğimizi istiyoruz akp defolup gidecek bu ülkeden yada biz tekmeyi vuracağız
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